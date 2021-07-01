Джеймс Франко выплатит 2,2 миллиона долларов женщинам, обвинившим его в сексуальных домогательствах

В среду вечером стало известно, что американский актер Джеймс Франко выплатит более 2 миллионов долларов, чтобы урегулировать иски о сексуальных домогательствах, которые выдвинули против него студентки его актерской школы. Окончательно сделку еще должен подтвердить суд Лос-Анджелеса. А пока, по сообщениям The Hollywood Reporter, известно, что стороны договорились о мирном решении вопроса.

По этому соглашению истцы получат следующие суммы: Сара Титер-Каплан – 670,5 тысяч долларов, из которых 223,5 тысячи отдаст адвокатам, Тони Гаал – 223,5 тысячи долларов, и 74,5 тысячи из них покроют судебные издержки. Также сообщается, что 1,341 миллиона долларов “распределят между другими студентами”, 827 тысяч долларов от общей суммы иска выплатят юристам, и невостребованные деньги отдадут Национальному женскому юридического центру.

Хотя ответчики продолжают отрицать обвинения, они признают, что истцы подняли важные вопросы; и все стороны твердо убеждены в том, что сейчас самое время сосредоточиться на решении проблемы жестокого обращения с женщинами в Голливуде. Все согласны с тем, что никто в индустрии развлечений – независимо от расы, религии, инвалидности, этнической принадлежности, происхождения, пола или сексуальной ориентации – не должен сталкиваться с дискриминацией, преследованием или предрассудками любого рода, – говорится в заявлении.

Адвокаты Джеймса Франко и прежде не признавали вину своего подзащитного. Они уверяли, что обвинения возникли лишь для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к персонам истцов.

Обвинения актера в непристойном поведении стали отличной пищей для бульварных газет. Все эти жалобы являются ложными, подстрекательскими и юридически необоснованными. Коллективный иск был подан лишь с целью придать истории большую огласку, – говорили адвокаты. Напомним, что еще в октябре 2019 года Джеймса Франко массово обвинили в сексуальных домогательствах. Сара Титер-Каплан и Тони Гаал подали в суд на Джеймса Франко и его актерскую школу Studio 4, Они утверждали, что Франко и другие преподаватели вели себя неподобающе, в результате чего их действия “привели к обстановке домогательств и сексуальной эксплуатации как в классе, так и вне его”.