СБУ 4 июля проведет в Киеве антитеррористические учения

“Учения пройдут в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы Украины по чрезвычайным и органов государственной власти. Во время учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства”, – говорится в сообщении.

В СБУ попросили граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, а также получения информации о намерениях осуществить диверсионную или террористическую деятельность или другие противоправные действия обращаться по телефону “горячей линии” ГУ СБУ в Киеве и Киевской области (044) 253- 06-71, или звонить на линию 102.

https://www.facebook.com/ssu.kyiv/posts/2610530452583466



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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