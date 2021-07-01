Гройсман: В законодательные инициативы по земельной и пенсионной реформам необходимо внести изменения

По его словам, схема рынка земли и накопительная пенсионная системы, предложенные властью, не только лишат украинцев земли как ресурса, но и приведут “к обнищанию каждого пенсионера”, так как никто не гарантирует сохранения накоплений граждан.

Экс-премьер считает, что риски полной распродажи земли после 2024 года и риски обесценивания сбережений никто не просчитывает.

“Украинскому фермеру нужны деньги и эксклюзивное право купить землю. Далее он создает рабочие места на своей территории, нанимает работников, будет производить продукцию и поставлять ее украинцам. Что нужно будущим пенсионерам? Чтобы их накопления не сгорели и не пропали! И вот, сочетая эти две системы, можно достичь четких целей. Украина может быть экономически успешной, а украинцы – богаче”, – подчеркнул Гройсман.

Он предложил кредитовать фермеров за счет средств Пенсионного фонда, если пенсионная система в Украине будет изменена.

“В случае введения накопительной пенсионной системы в Пенсионном фонде за два года будет аккумулировано около 120 млрд грн. И это именно тот объем средств, который нужен украинским фермерам для выкупа 4,5 млн га земель, которые будут в свободном обращении. Средства Пенсионного фонда могут предоставляться фермерам в качестве долгосрочных и недорогих кредитов на 20 лет под 2,5–3%. Фермер будет платить процент за пользование кредитом, развивать агросектор и село в целом, а пенсионер – получать дополнительный доход на свои сбережения и иметь гарантию их сохранности. Государство также может быть привлечено – путем компенсации кредитных процентов к уровню учетной ставки НБУ”, – сказал экс-премьер.

Он считает, что в таком случае Украина будет иметь потенциал к росту количества фермерских хозяйств и стабильности в пенсионной системе.

“Вот что нужно сделать сейчас немедленно – для того, чтобы исправить ситуацию и не приводить Украину и украинцев к катастрофе, когда исчезнет и земля, и фермерство. Я призываю власти это сделать. Если вы не сделаете – мы придем и сделаем. Время до 2024 года еще есть”, – резюмировал Гройсман.

https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/494580974953093/

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине заработал с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал его 24 мая.

Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

По словам Лещенко, резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет – средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн. Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.

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