“Получил совершенно отличный аттестат и ни одного репетитора, кроме бабушки”. Сын Шурова заочно окончил школу

“Лев получил совершенно отличный аттестат и сдал все ВНО от 184 до 194-х баллов. Школа заочно и ни одного репетитора, кроме бабушки. То же, какой он человек, никакая шкала не охватит. Это какой-то подарок судьбы – быть причастным к рождению настоящего, хоть и скрытого пока, знахаря. Это любовь какого-то необъятного для меня сорта”, – написала она.

https://www.facebook.com/olya.shurova/posts/4867103123317775

Контекст:

Лев Шуров – единственный сын Ольги и Дмитрия Шуровых. Он родился в августе 2003 года.

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