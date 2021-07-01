СБУ обезвредила криптоферму, из-за которой без света и воды могла остаться часть Черниговской области
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Таким образом злоумышленники не только похищали электрическую энергию, но и создали угрозу для критической инфраструктуры региона. От этой подстанции получают электропитание КНП “Нежинская станция скорой медицинской помощи”, КП “Ніжинводоканал” и другие.
За два месяца “работы” злоумышленники нанесли только прямых убытков на сумму свыше ₴3 млн.
Организаторы создали мощную майнинг-ферму. Дельцы разместили оборудование в арендованных складских помещениях и несанкционированно подключились к подстанции, расположенной неподалеку.
“Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование”, – сообщили в СБУ.
Dо время обыска правоохранители изъяли более 150 единиц оборудования для генерации криптовалют, специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений. Следствие продолжается.
ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube
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