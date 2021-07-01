 

Борьбой с рейдерством земли будет заниматься антирейдерский штаб при Минагрополитики – глава ведомства

01.07.2021, 18:14, Новости дня
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По его словам, к борьбе с рейдерством также будут привлечены представители Госгеокадастра, Минюста и правоохранители. Помимо этого, будет создана специальная горячая линия.

Лещенко отметил, что принятое в 2019 году антирейдерское законодательство, вскоре заработает в полную силу.

“Мы поставили защиту через реестры нотариальные, систему мониторинга, систему информирования. Параллельно сейчас мы приняли закон о государственном аграрном реестре, что позволит зарегистрировать соответствующего товаропроизводителя в системе”, – подчеркнул министр.

При этом он добавил, что собственник в режиме реального времени будет иметь всю информацию о своей земле, доступ к государственной поддержке. Элементами защиты министр также назвал юридическое лицо и уставной капитал.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине заработал с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал его 24 мая.

Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

По словам Лещенко, резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет – средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн. Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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