«Мы за справедливость»: военный эксперт Поддубный о значимости фильма «Туриста»

Популярный автор документальных фильмов и репортажей Евгений Поддубный высоко оценил фильм «Турист».

Военный журналист уверен в необходимости популяризации подобных проектов.

«Я всегда приветствую любую попытку творческих людей рассказать про современные процессы доступным и понятным всем языком – посредством кинематографа», — отметил журналист.

Поддубный уточнил, что киноматографисты должны сконцентрироваться на создании картин, в основе которых лежат актуальные события:

«Россия нуждается в развитии подобного подхода, а именно использовании кинематографа или литературы для повествования о процессах, которые происходили не в прошлом, а прямо сейчас. В этом смысле западная индустрия работает оперативнее, там не требуется длительного времени или личного мужества для того, чтобы подобные картины снимались. Такие фильмы отвечают интересам национальной безопасности».

Обозреватель настоятельно порекомендовал российским деятелям сферы кино отбросить все страхи и создавать больше подобным «Туристу» фильмов.

«Наша интеллигенция почему-то стесняется снимать такие фильмы, как «Турист». Однако я считаю, что этим необходимо заниматься», — заметил Поддубный

Помимо этого, спикер обратил внимание на то, что тема конфликтов на территории Украины и Сирии до сих пор не раскрыта:

«Это крайне странная ситуация, что до сих пор в большом кино не произошло полноценного осмысления, к примеру, войны на Украине или нашей кампании в Сирии. Такие фильмы очень нужны, потому что они позволяют широкой массе людей понять, какую внешнюю политику ведет Россия, и в чем ее уникальность».

В завершение Поддубный ответил на вопрос о том, почему «Турист» является важной для РФ кинолентой, процитировав одного из центральных героев боевика.

«Там есть очень хорошее высказывание: «Американцы воюют за демократию, а мы за справедливость». Так вот, в этой фразе и заключается весь смысл внешней политики нашей страны», — заключил журналист.