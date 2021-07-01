 

Поклонники ждали, что Пугачева появится на дне рождении сына Киркорова

01.07.2021, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети уже давно ходят слухи о том, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров поссорились. Знаменитости никак эту ситуацию не комментируют, однако игнорируют семейные праздники друг друга. Например, Примадонна и Максим Галкин так и не появились на дне рождении сына поп-короля.
Недавно Мартин отпраздновал свое 9-летие. Филипп Киркоров обычно приглашает на детские праздники тех людей, которые пребывают на пике популярности. Например, в прошлом году главным гостем стал рэпер Тимати, которого поп-король посадил за столом рядом. В этом году – блогер Дава, с которым у певца было несколько удачных коллабораций. Однако поклонники ждали, что в доме звезды все-таки появится бывшая жена. Дети Примадонны ранее дружили с Мартином, а знаменитости встречались на совместных вечеринках.

Согласно слухам, Алла Пугачева поссорилась с Филиппом Киркоровым из-за разногласий по поводу политических взглядов. Поп-король выступает за действующую власть, а певица с юмористом – встали на сторону оппозиции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Чип MediaTek MT6853 даст возможность создавать 100-долларовые 5G-смартфоны

16.11 / Названы четыре симптома перенесенного коронавируса

29.10 / Жена тренера «Зенита» Анна Семак поблагодарила вора за кражу ее смартфона

18.09 / Игорь Наджиев обвинил Аллу Пугачеву в крахе его карьеры

02.12 / Никита Джигурда хочет заменить Александра Колтового на шоу «Звезды сошлись»

27.08 / Мнение: О внезапном возбуждении по Навальному

20.08 / Яд как часть традиционных ценностей

28.03 / Мнение: Госдепартамент США призвал обеспечить Навальному

24.06 / Москвичам начали раздавать бутылки с водой из-за аномальной жары

14.04 / Ученые: Работники кладбищ заражаются COVID-19 чаще врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика