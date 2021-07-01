Поклонники ждали, что Пугачева появится на дне рождении сына Киркорова

В Сети уже давно ходят слухи о том, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров поссорились. Знаменитости никак эту ситуацию не комментируют, однако игнорируют семейные праздники друг друга. Например, Примадонна и Максим Галкин так и не появились на дне рождении сына поп-короля.

Недавно Мартин отпраздновал свое 9-летие. Филипп Киркоров обычно приглашает на детские праздники тех людей, которые пребывают на пике популярности. Например, в прошлом году главным гостем стал рэпер Тимати, которого поп-король посадил за столом рядом. В этом году – блогер Дава, с которым у певца было несколько удачных коллабораций. Однако поклонники ждали, что в доме звезды все-таки появится бывшая жена. Дети Примадонны ранее дружили с Мартином, а знаменитости встречались на совместных вечеринках.

Согласно слухам, Алла Пугачева поссорилась с Филиппом Киркоровым из-за разногласий по поводу политических взглядов. Поп-король выступает за действующую власть, а певица с юмористом – встали на сторону оппозиции.