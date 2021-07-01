Ученые сообщили о неожиданном результате комбинирования вакцин от COVID-19

Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности использования препаратов разных производителей при вакцинации от COVID-19. По словам исследователей, комбинирование прививок в процессе их двухэтапного введения может привести к неожиданному результату.

К своей научной работе ученые, представляющие Университет Саара (Хомбург, Германия), привлекли две с половиной сотни добровольцев, которых изначально разделили на три группы, при этом все участники эксперимента проходили двухэтапную вакцинацию от коронавируса. Представителям первой группы через необходимый промежуток времени была дважды введена вакцина от производителя AstraZeneca, участники же из второй группы получили две дозы препарата от BioNTech/Pfizer. Третья группа стала экспериментальной: людям из этой категории ввели поочередно обе названные вакцины, на первом этапе первую, на втором – вторую из вышеназванных. По истечении пары недель у всех исследуемых был произведен замер уровня появившихся в организме антител. Получившие две дозы BioNTech/Pfizer в итоге “обзавелись” антителами в количестве, в 10 раз превышающем аналогичный показатель у привитых препаратом AstraZeneca. Но наилучший результат продемонстрировала вакцинация обоими вакцинами: показатель уровня антител у добровольцев из третьей группы превысил итог даже представителей второй.

Рассуждая о причинах такой тенденции, медики предположили, что они могут заключаться в разных механизмах действия обоих препаратов. Так, вакцина от AstraZeneca является традиционной векторной вакциной, созданной на основе ослабленных вирусов (векторов), имеющих небольшой участок генома SARS-CoV-2. Именно эти векторы, в частности, и реализуют доставку патогенных организмов в клетки человека. BioNTech/Pfizer же, в свою очередь, представляет из себя мРНК-вакцину, содержащую вирусную молекулу – матричную РНК, которая заключена в липидной наночастице. Упомянутая молекула осуществляет в человеческом организме синтез патогенно-специфических антигенов, провоцирующих реакцию иммунитета.

Примечательно, что специалисты сразу признали, что результаты исследования являются предварительными и не учитывающими целый ряд сопутствующих факторов в виде возраста и пола участников, степени воздействия разных вакцин и т.п. Тем не менее, полученные итоги исследователи квалифицировали как обнадеживающие. “Именно поэтому мы и хотели поделиться ими уже сейчас, не дожидаясь завершения процесса научной оценки”, – пояснила одна из авторов исследования, профессор Мартина Сестер. Материалы научной работы были опубликованы в Deutsche Welle.

Источник: www.om1.ru