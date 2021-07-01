 

Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

01.07.2021, 18:04, Разное
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Сокращение выручки кафе и ресторанов Москвы на 20% показали данные налоговой службы о движении денежных средств через кассы. До этого рестораторы оценивали потери заведений общепита в 50% и более.

Система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов Москвы начала действовать 28 июня. В этот день совокупная выручка столичных заведений общепита превысила 641 миллион рублей – это на 23,65% меньше, чем неделей ранее.

29 июня доходы выросли до 685,7 миллиона рублей – минус 20,2%. Уточняющие цифры привел заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Сергей Собянин 22 июня подписал указ, по которому попасть в кафе и рестораны столицы с 28 июня могут лишь прошедшие вакцинацию от коронавируса, имеющие антитела или свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. Доказательством защиты от COVID-19 служит QR-код.

Такие посетители могут находиться внутри заведений без масок и перчаток. Но персонал по-прежнему обязан использовать средства индивидуальной защиты.

Мера принята в связи со стремительным распространением индийского штамма коронавируса “дельта”. В июне количество заболевших в Москве выросло в три раза.

Жители столицы могут получить QR-код в электронной медицинской карте, на порталах mos.ru, emias.info, в специализированном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус», на едином портале государственных и муниципальных услуг и в регистратуре городских поликлиник. Бумажные справки и сертификаты без QR-кодов не принимаются.



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