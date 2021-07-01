 

Путин отменил штрафы для безбилетников на федеральном уровне

01.07.2021, 18:04, Разное
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет штрафы за безбилетный проезд на общественном транспорте на федеральном уровне. В результате из Кодекса об административных правонарушениях России исчезнут исчезнут сразу две статьи: 11.18 и 11.19.

Однако это не означает, что “зайцы” останутся безнаказанными. Дело в том, что 7 марта 2021 года вступили в силу поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, согласно которым ответственность для “зайцев” будет устанавливаться на региональном, а не федеральном уровне, сообщает Vse42.ru.



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