 

Бизнесмена Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество

01.07.2021, 18:02, Новости дня
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Бизнесмен Виктор Батурин задержан в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество, его допрашивают в Следственном Комитете.

«В настоящее время Батурин задержан, с ним проводятся следственные действия», – сообщила адвокат бизнесмена Татьяна Тонова, передает ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. По словам собеседника агентства, вопрос об избрании меры пресечения будет решаться по результатам следственных действий. «Сейчас Батурин находится на допросе», – сказал источник.

Напомним, брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной не первый раз становится фигурантом уголовного дела.

Гагаринский суд Москвы в июле 2013 года приговорил Батурина к 7 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей. Он был признан виновным в многомиллионном мошенничестве с векселями компании «Интеко», которую он в 1991 году основал на паритетных началах со своей сестрой Еленой Батуриной.

Батурин был задержан 30 ноября 2011 года при попытке обналичить поддельный, по мнению следствия, вексель «Интеко» на 10 млн 800 тыс. рублей. Позднее в деле появился новый эпизод на сумму более 5 млрд 600 млн рублей.

Отметим также, что имущество Батурина арестовали за долг бывшей жене Рудковской. В счет уплаты долга в 5 млн долларов калининградские приставы арестовали конюшни и усадьбу предпринимателя.

В 2016 году Верховный суд Калмыкии смягчил не отбытую Батуриным часть наказания, который ранее получил семь лет колонии по обвинению в мошенничестве, и заменил ее штрафом в 300 тыс. рублей.



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