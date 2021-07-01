В Красноярске завели дело против научившего клиентов обманывать ПЦР-тесты директора турагентства

В Красноярске на директора турагентства, которая рассказала клиентам в соцсетях, как получить отрицательный ПЦР-тест, завели административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В отношении директора турагентства сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства МУ МВД РФ «Красноярское» возбуждено дело об административном правонарушении. В ее действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») предусмотрено наказание только в виде штрафа: от 30 тыс. рублей для граждан до 500 тыс. для юрлиц.

Уточняется, что полицейскими была начата проверка видеозаписи, на которой женщина рассказывает, как помогла своим клиентам с положительным результатом теста на COVID-19 получить отрицательный результат повторного теста.

Ранее в СМИ появилась информация, что владелица франчайзингового туристического агентства Екатерина Семенова опубликовала в соцсетях видео, в котором дала совет клиентам, направлявшимся в Египет, как «обмануть» ПЦР-тест. В Anex Tour сообщили, что Семенова не является директором представительства туроператора Anex Tour в Красноярске, а владеет франчайзинговым туристическим агентством (офисом продаж) и работала с ними по партнерскому договору о реализации туров, договор сотрудничества был прекращен. Сама Семенова заявила, что ее неправильно поняли и она всего лишь «ретранслировала ту байку, которую приходится слушать от туристов».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что правоохранительные органы должны эффективно работать и пресекать незаконную деятельность, связанную с поддельными справками о вакцинации от коронавируса. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов в Москве перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.

Накануне центральную районную больницу Егорьевска в Московской области проверят на предмет торговли сертификатами о вакцинации от коронавируса, проверку ведут Росздравнадзор и МВД.