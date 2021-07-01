Захарова: США заигрались в цензоров интернета

Блокировка иранских сайтов со стороны Вашингтона в очередной раз доказывают, что США заигрались в цензоров интернета и забыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Цинизм, с которым действуют в Вашингтоне, уже переходит все границы. Такое впечатление, что в США просто заигрались в цензоров интернета и при этом позабыли о своих обязательствах по международным документам в области прав человека», – отметила Захарова, передает ТАСС.

Она также уточнила, что не приходится говорить и об этике крупнейших компаний с огромными оборотами и высокими показателями котировок акций на мировых биржах. «Эти IT-гиганты – при этом мы понимаем, что они увязаны с официальным Вашингтоном – легко закрывают глаза на многостраничные кодексы и уставы своих организаций и запросто лишают даже целые страны, целые народы возможности заявить свою позицию миру», – добавила официальный представитель МИД России.

По ее словам, в контексте Ирана все это делается в разгар очень непростых консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене, которые как раз связаны с безопасностью напрямую. «Нам известно, что некоторые из заблокированных ресурсов к настоящему моменту смогли вернуться в сеть с новыми доменными адресами, но это же нельзя считать выходом из ситуации. Мы призываем интернет-компании и непосредственно американские власти все-таки вернуться в какое-то правовое поле, отказаться от политически мотивированных блокировок, не поступаться демократическими ценностями в угоду интересам просто одной группы вашингтонской элиты, коль скоро от своих высоких заявлений в адрес других государств они еще не отказались в контексте свободы слова», – подчеркнула она.

«И, конечно, беспристрастная оценка со стороны профильных международных структур и правозащитных организаций требуется, потому что созданная США опасная ситуация заслуживает внимания только что назначенного спецпосланника генерального секретаря ООН по цифровому сотрудничеству совершенно точно», – резюмировала дипломат.

Напомним, что США заблокировали более 30 иранских сайтов, которые использовались Иранским союзом исламского радио и телевидения, сообщил американский минюст. Кроме того, власти США заблокировали интернет-порталы иранских телеканалов Press TV и Al-Alam, уведомление о блокировке появляется при попытке зайти на сайты этих СМИ. Также был заблокирован телеканал Al-Masirah, он принадлежит мятежникам-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах».