Мнение: Сталинская серебряная. Как же мы будем без неё в Канаде?

В провинции-недоразумении (Онтарио, если что) прекращается продажа водки Stalinskaya Silver.

Какой-то член с горы по имени Ник Кравец, канадец украинского происхождения, был в афуе, по его словам, когда увидел эту водку на вебсайте компании.

Поделился новостью с общиной, после чего Конгресс украинцев Канадчиковой дачи подал жалобу в комиссию по выпивке профинции Онтарио (LCBO) с требованием убрать оскорбившие его нежную душу бутылки с полок магазинов.

Компания-производитель, не будь дура, заявила, что слово «сталинская» – это производное от слова «сталь», что как бе намекает на крепость напитка, а вовсе не на усатого таракана.

На сайте водочной компании говорится, что название было навеяно русским словом "сталь", что означает сталь. Сталинская", говорится там, означает силу.Но Юлия Михайлова, доцент кафедры славянской лингвистики Университета Торонто, сказала CBC News, что хотя слово "Сталин" может означать "сделанный из стали", слово "сталинская" является прямой отсылкой к самому Сталину."Мы имеем дело с деривационной морфологией", – сказала Михайлова. Теоретически, я бы сказала, что "сталинская" произошла от слова "сталь" (stal) только потому, что Сталин произошел от "сталь". Однако фактически "сталинская" произошла от слова "сталин"". Элисон Смит, профессор Университета Торонто, специализирующаяся на истории русской еды и напитков, сказала CBC News, что этот термин "явно относится к личности Сталина, хотя Иосиф Сталин абсолютно точно взял фамилию Сталин (его имя при рождении – Джугашвили), потому что она была связана со словом "сталь" и имела коннотацию силы".

Блин, тупые какие. Доценты, чо. "Сталь" символизирует крепость, несгибаемость, стойкость. Силу у нас в языке медведь олицетворяет. И Леонид Жаботинский.

А водчонку надо будет посмотреть в нашей винной лавке и купить на память.

Хоть я водку и не пью. Вдаряю по красным винам.

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