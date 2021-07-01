“Полгода работы над собой”: Влад Соколовский и Ангелина Суркова снова вместе

Певец Влад Соколовский и модель, певица и участница кастинга в группу Serebro Ангелина Суркова подтвердили, что возобновили свой роман спустя почти год после расставания. Напомним, их первая попытка отношений продлилась 9 месяцев и завершилась прошлой весной, сразу после карантина, который они провели вместе. А сегодня днем оба они опубликовали новые совместные снимки в Instagram и сопроводили их радостными подписями:

Невозможное возможно? @vs20. Верите в это? Я да. Полгода работы над собой перевернули все на 360 градусов! Удивительно, как это работает! Ты меняешься, влюбляешься в себя, по-настоящему начинаешь ценить, и видишь это в отношении другого человека к себе! Только при полном включении с двух сторон, и проработке каждого внутри, можно прийти к крутым результатам! Проверено. Любовь сильнее, – написала Ангелина.

Я верю в настоящую любовь. @lee_surkova. Говорят же, что достаточно сильного желания! Наш опыт точно доказывает это) Работа над собой – лучшее, что мы можем сделать для партнера! Не нужно никого менять, ломать, подстраивать. Достаточно просто слышать и чувствовать. Если это есть, то ты уважаешь это и сам хочешь меняться)

Возможно ли выйти из созависимости и обрести гармонию в отношениях, которые считались утерянными? Конечно да) Мы никогда ранее не были на таком уровне взаимопонимания и гармонии, как сейчас и это самое настоящее чудо, а так же плод очень мощной внутренней работы, проделанной каждым.

Мы создали новые отношения) Те, о которых раньше мечтали. Все только начинается и впереди прекрасный путь! Теперь мы рады разделить это и с вами, – написал Влад.

Напомним, роман Влада и Ангелины начался осенью 2019 года. Весенний карантин 2020 года они также провели вместе, и оба переболели коронавирусом. По словам певца, за все время их отношений они несколько раз сходились и расходились, пока не приняли “окончательное решение” той же весной.

У нас очень странная была ситуация, – рассказывал Влад в интервью на шоу “Алена, блин!”. – Мы вообще несколько раз в течение этих отношений сходились и расходились, у нас были такие качели по ряду причин. И последний раз это было в конце марта, потом была самоизоляция, потом был диагноз (Влад переболел коронавирусом – прим. ред.). И в течение этого периода мы пришли к тому, что мы разбегаемся, но нам не давали такой возможности. Поэтому последние две недели мы были в понимании того, что мы расходимся, но не могли сделать этого физически – ж*** к ж*** две недели.

Влад также добавил, что был инициатором разрыва и что само расставание – “неприятно, потому что это были реальные чувства, хорошие”. В качестве причины Влад указал “фундаментальные вещи”, в подробности вдаваться отказался, отметив лишь – “ей не подхожу я, а мне – она”. Как ни странно, он подтвердил слухи о романе с Ангелиной только в июле прошлого года, то есть уже когда они закончились.

8 июля прошлого года, когда Ангелина праздновала свое 21-летие, Влад подготовил для нее сразу несколько сюрпризов. А в распоряжении HELLO.RU оказались первые совместные фотографии пары, сделанные в тот же самый день.