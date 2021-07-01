Снова вместе: принц Гарри и принц Уильям открыли памятник принцессе Диане

Несколько минут назад в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца состоялось торжественное открытие мемориала в честь Дианы Спенсер, принцессы Уэльской. На камерной церемонии присутствовали только близкие родственники покойной принцессы: ее брат Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер, и ее сестры – леди Элизабет Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз. Однако лично мемориал открыли сыновья Дианы – принц Уильям и принц Гарри.

Братья прибыли в парк незадолго до начала церемонии, и, поздоровавшись с дядей и тетями, смахнули ткань с памятника. От речей они воздержались. Вместо этого спустя несколько минут в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появилось фото принцев на фоне статуи и совместное заявление, подписанное от них обоих:

Сегодня, когда нашей матери могло бы исполниться 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – те качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она находилась рядом с нами, и надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия. Спасибо Яну Рэнк-Бродли, Пипу Моррисону и их команде за их выдающуюся работу, а также друзьям и спонсорам, которые помогли нам в этом, и всем тем, кто хранит память о нашей матери. Принц Уильям и принц Гарри.

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Принц Гарри прилетел в Лондон еще на прошлой неделе, чтобы успеть пройти карантин, на который отправляются все прибывшие в страну, до церемонии. За это время Гарри сделали два теста на коронавирус, которые оказались отрицательными. Изоляцию принц провел в коттедже Фрогмор, расположенном на территории королевской резиденции в Виндзоре, где сейчас живет принцесса Евгения со своим мужем Джеком Бруксбенком и их сыном Августом.

Напомним, предстоящий юбилей принцессы Дианы был омрачен рядом неприятных моментов между ее сыновьями. После “мегзита” Уильям и Гарри долгое время не могли поделить фонд имени Дианы. И только прошлым летом они пришли к решению, что все будущие поступления будут поровну разделены между благотворительными организациями братьев. Стоит отметить, что договор о подобном разделении доходов был подписан Уильямом и Гарри еще в декабре 2019-го года – за месяц до объявления “мегзита”. Но последующие события, в том числе закрытие фонда Гарри и Меган Sussex Royal, заставили юридических помощников принцев пересмотреть бумаги. В итоге было решено оставить все без изменений.

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