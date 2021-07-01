Петров и Боширов с помошниками?

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01.07.2021, 17:26, Разное
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Албания расследует  действия 2-х русских и 5-и чехов на предмет военного шпионажа 

From: Exit News

Генеральный прокурор Тираны ведет расследование в отношении двух граждан РФ и пяти граждан Чехии по подозрению в военном шпионаже во время учений Defender-Europe 21.

Согласно источникам Euronews, в отношении россиян ведется расследование на предмет получения конфиденциальной информации об операциях иностранного правительства. Между тем, чешских граждан подозревают в фотографировании штаб-квартиры НАТО в Кучове и военных учений американских войск в Дурресе.

Все подозреваемые  уже  покинули Албанию.

Во время проведения крупных многонациональных военных учений Defender-Europe 21 , проводимых под руководством США, секретная служба Албании, с  целью  предотвращения террористических  действий,   держала под наблюдением 10 человек.

Один из  подозреваемых  россиян, 47-летний Владислав Черкасов, въехал в страну через Черногорию 12 мая. Он зарегистрировался в роскошном отеле в Тиране под вымышленным именем, прежде чем отправиться в Дуррес. Он пробыл в Дурресе три дня, что совпало с военными учениями, проходившими в городе.

Другой подозреваемый  российский шпион, Георгий Буданов, проник в Албанию через Северную Македонию 1 марта. Он представился бизнесменом, заинтересованным в инвестировании в прибрежный город Влера. Буданов остался в районе Орикума, в то  время когда  военные учения проходили в его окрестностях. Он был депортирован 10 мая на том основании, что   он  «не выполнял  условия  пребывания в Албании».

Чешские граждане въехали в Албанию 1 мая. Один из предполагаемых шпионов, Филип Карек, арендовал для группы автомобиль. Во время своего путешествия они остановились на время рядом с военной базой на юге Албании, где проходила подготовка к совместным военным учениям. Группа покинула страну 11 мая.

Defender Europe 21 были крупнейшими военными учениями, когда-либо проводившимися в Албании. Они  были  направлены на  повышение  готовности и улучшение взаимодействия между вооруженными силами США, НАТО и их партнеров. Учения включали одновременные операции на более чем 30 полигонах, включая Албанию, Балканы, Прибалтику, Черное море и Африку. Они начались  в конце апреля и завершились 26 июня.



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