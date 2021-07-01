Дмитрий Медведев поручил отпраздновать двадцатилетие «Единой России» не хуже, чем в Китае

Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев поручил организовать праздничные мероприятия, приуроченные к двадцатилетнему юбилею партии.

Праздничные мероприятия запланированы на 1 декабря и должны быть организованы не хуже, чем в Китае, заявил он.

– Нашей партии в этом году исполняется уже двадцать лет. Праздновать юбилей мы будем 1 декабря, в день рождения партии, если можно так выразиться. Мы видели, как отметили столетие Коммунистической партии в Китае. Учитывая статус «Единой России» как партии власти, как партии пользующейся большой народной поддержкой, мы не можем отметить юбилей тихо, как говорят, в семейном кругу. Мы должны отпраздновать не хуже, чем в Китае. Тем более, в сентябре выборы, и мы будем праздновать не только юбилей, но и убедительную победу партии на этих выборах, – заявил Медведев.

По поручению Медведева была сформирована комиссия по подготовке к празднованию юбилея партии. В рамках праздничных мероприятий планируется проведение военного парада на Красной площади с праздничным салютом, а также концертов по всей стране.

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