Ревакцинация: зачем она нужна и кому?



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Зачем нужна ревакцинация и почему через шесть месяцев?

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость повторной вакцинии резким ухудшением эпидемиологической ситуации в связи с распространением варианта дельта SARS-CoV-2. «Индийский» штамм более заразен, и ревакцинация (повторная иммунизация привитых ранее) позволяет обрести достаточный уровень антител, необходимый для защиты, указал министр.

«Пока видим, что в период эпидемического подъема это нужно будет делать через шесть месяцев — как переболевшим, так и вакцинированным ранее», — сообщил глава Минздрава и добавил, что если ситуация стабилизируется, в дальнейшим повторная вакцинация будет производиться раз в 12 месяцев. При этом все желающие в перспективе смогут проходить ревакцинацию и через 6 месяцев.

О необходимости ревакцинации заявил еще в апреле Денис Логунов, один из разработчиков вакцины «Спутник V». По его словам, некоторые сотрудники научного центра им. Гамалеи получили повторные прививки через четыре-шесть месяцев.

Какими научными данными руководствовались специалисты Минздрава, приняв решении о кратности ревакцинации, сказать сложно. По словам эксперта ассоциации МедЛабЭксперт Александра Соловьева, исследований, в которых изучалась динамика изменения титра антител у привитых, пока не так много, и все они проводились на небольших когортах. Они показали, что у некоторой части населения снижается титр антител спустя несколько месяцев, по различным данным снижение составляет от 5% до 20%.

«Очевидно, есть данные, которые побудили Минздрав выработать такие рекомендации. Другое дело, насколько жизнеспособны эти идеи в условиях, когда мы не успеваем провести даже массовую вакцинацию населения и есть очевидный дефицит вакцин», — сообщил Соловьев МедПорталу.

Нужно ли проверять уровень антител перед ревакцинацией? Может, не ставить повторную прививку, если они высокие?

Официальная позиция Минздрава — нет, не нужно.

«В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин. Работы по установлению такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ», — поясняется в сообщении ведомства.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также не рекомендует ориентироваться на тесты для оценки иммунитета к COVID-19, в том числе потому, что антитела — это важная, но не единственная его составляющая. Есть еще как минимум клеточный иммунный ответ, о котором данных пока еще меньше.

Сомнения россиян о необходимости проверять титр антител усилились после комментария американского биолога Анчи Барановой, в котором она высказала свое мнение о том, какой уровень антител может защитить от инфекции. Однако по мнению Александра Соловьева, данных по длительному наблюдению за изменением уровня антител и их защитных функций пока нет, и в основном это результаты лабораторных исследований, которые очень сложно интерпретировать.

«Антитела — это как ремень безопасности, их защитный эффект зависит от множества факторов. Можно пройти мимо инфицированного человека в торговом центре, а можно провести с ним несколько часов в помещении, это будет совсем другая вирусная нагрузка. А у врачей в «красных зонах» она значительно больше. Поэтому никто сейчас не может сказать, какой уровень антител вас защитит с гарантией», — считает Соловьев.

Поможет ли ревакцинация защитить от заражения новыми вариантами и тяжелого течения COVID-19?

К сожалению, таких данных пока нет. Как отметил онкоэпидемиолог, научный сотрудник Университета Тампере и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Антон Барчук, распространение нового варианта коронавируса грозит тем, что заболевать снова будут и привитые, и переболевшие. А это значит, что число повторных носителей вариант дельта тоже возрастет, и цепочки заражения будет сложнее прервать, и в них будут попадать пожилые люди.

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов считает, что даже если ревакцинация пройдет не очень успешно и защита окажется менее эффективной, она все равно защитит большинство привитых.

«Для тех редких индивидуумов, которых она не защитит, вакцинация в любом случае облегчит течение инфекции, и такие люди точно не умрут», — считает ученый.

А может, стоит прививаться как можно чаще? Например, ежемесячно?

Нет, этого делать нельзя.

«Иммунная система в результате уйдет в анергию (откажется перманентно активироваться на одно и то же)», — пояснил доктор биологических наук, профессор Сколтеха Дмитрий Чудаков.

Какими вакцинами можно прививаться повторно?

В заявлении Минздрава говорится, что повторная вакцинация от COVID-19 может производиться любым из зарегистрированных в РФ препаратов. Выбрать можно любую из этих вакцин, вне зависимости от того, каким препаратом была сделана прививка в первый раз. Однако есть важный нюанс: данных об испытаниях российских вакцин в качестве бустера нет, и пока неизвестно, на чем основаны эти рекомендации.

«Очевидно, это решение основаны о том, как иммунная система реагирует на разные вакцины. Но реальных данных нет», — отметил Александр Соловьев.

В настоящий момент в Великобритании и США ведутся клинические испытания, в ходе которых будет определена эффективность различных вакцин в качестве третьей дозы, в том числе в комбинации с другими препаратами. Ведутся ли подобные исследования в России, неизвестно.

Где можно пройти ревакцинацию?

Жители Москвы могут получить вакцину в одном из 20 прививочных павильонов, адреса указаны на сайте мэра столицы. При себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС, если он есть. Информацию о ревакцинации в других городах РФ в скором времени сообщат региональные органы здравоохранения.