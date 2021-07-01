 

Языковой омбудсмен заявил, что украинские спортсмены должны говорить на государственном языке

01.07.2021, 17:20, Новости дня
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Он заявил, что каждый гражданин Украины, который участвует в международных соревнованиях, – это пример “гордости и уважения к своему народу, государству”.

“Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе после завершения карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований”, – заявил Кремень.

Языковой омбудсмен добавил, что статус государственного языка в сфере спорта закреплен ст. 34 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Он отметил, что язык личного общения спортсменов не является сферой действия закона, но “подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и на принципах спортивной дипломатии”.

Он добавил, что для защиты и развития украинского языка он повторно предоставил рекомендации “всем без исключения спортивным федерациям, ассоциациям, обществам, учреждениям и клубам”.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/396799735449394

Контекст:

После победы сборной Украины по футболу, позволившей команде попасть в 1/4 финала Евро 2020, украинская писательница Лариса Ницой раскритиковала героя матча Артема Довбика за выступление на русском. Высказывания писательницы подверглись критике – Ницой напомнили, что, в отличие от нее, Довбик прославил страну.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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