Свитолина и Костюк завершили выступление на Wimbledon в одиночном разряде

Во втором круге соревнований Костюк (№70 в рейтинге WTA), уверенно выиграв первую партию, уступила в итоге в трех сетах Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA) – 6:1, 4:6, 3:6, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Это третье подряд поражение украинки в этом году при одной победе в прошлом в личных встречах с Севастовой.

Лидер сборной Украины Элина Свитолина (№5 WTA) в двух партиях проиграла Магде Линетт из Польши (№44 WTA) – 3:6, 4:6, отмечается на сайте Женской теннисной ассоциации. Свитолина впервые в карьере проиграла Линетт на турнирах под эгидой WTA – в активе украинки две победы.

Контекст:

В 2021 году турнир на травяном покрытии Wimbledon проходит с 28 июня по 11 июля. Его призовой фонд составляет £35 млн.

В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В 2019 году Свитолина была в шаге от финала Wimbledon. Украинка в двух сетах уступила Симоне Халеп из Румынии на стадии полуфинала турнира.

