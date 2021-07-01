Принц Уильям встретился с принцем Гарри на открытии памятника принцессе Диане. Братья сделали совместное заявление. Фото

Таблоид Page Six отмечает, что из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, на церемонии открытия присутствовали всего 15 человек, среди которых были сыновья принцессы Дианы – принц Уильям и проживающий в США его младший брат, принц Гарри.

На снимке братья запечатлены спиной к объективу – они стоят на расстоянии друг от друга напротив памятника своей матери, которая изображена обнимающей двоих детей: мальчика и девочку.

После церемонии открытия братья обнародовали в сети совместное заявление.

“Сегодня нашей матери исполнилось бы 60 лет. Мы вспоминаем ее любовь, силу и характер – качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней. Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия. Спасибо Эну Ренко-Бродли, Пипу Моррисону и их командам за их выдающуюся работу, друзьям и спонсорам, которые помогли в этом, и всем тем во всем мире, кто хранит память о нашей матери. Принц Уильям и принц Гарри”, – говорится в публикации.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Контекст:

Принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза 29 июля 1981 года в 20-летнем возрасте. В браке у пары родилось двое детей: принц Уильям (1982) и принц Гарри (1984). В августе 1996 года супруги развелись, а 31 августа 1997 года она погибла. Автомобиль, в котором ехала принцесса Диана со своим возлюбленным Доди аль-Файедом, врезался в стену туннеля перед парижским мостом Альма на набережной Сены.

Принц Гарри прилетел из США в Великобританию 25 июня. Британские таблоиды писали, что благодаря воссоединению на открытии памятника матери принцу Гарри удастся наладить отношения со старшим братом принцем Уильямом, которые разладились после серии его скандальных интервью американским СМИ.

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