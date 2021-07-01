 

Рада поддержала отмену свободной экономической зоны “Крым”

01.07.2021, 17:20, Новости дня
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За основу проект закона поддержало 323 нардепа, а в целом – 328 наредепов при минимально необходимом количестве в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке, закон о создании свободной экономической зоны  “Крым” был принят 12 августа 2014 года, он на 10 лет вводил особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц и действия валютного и платежных режимов в пределах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Принятый парламентом документ признает утратившим силу закон от 2014 года, а также вносит изменения в ряд других законов “с учетом положительных норм действующего закона, которым урегулированы отдельные аспекты реализации прав и свобод граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и отдельные вопросы хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, местонахождением (местом жительства) которых является временно оккупированная территория.

Кроме этого, парламент поддержал законопроекты №5501-д и №5503-д, которые вносят соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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