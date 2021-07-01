НАПК потребовало от набсовета разорвать контракт с Витренко

Об этом пресс-служба НАПК проинформировала в Facebook 1 июля.

Нацагентство требует разорвать контракт, так как считает его незаконным.

14 июня глава НАПК Александр Новиков заявил, что назначение Витренко признали незаконным, и потребовал расторгнуть с ним контракт. В ведомстве сообщили, что, будучи и.о. министра энергетики, Витренко нарушил п. 1 ч. 1 ст. 26 закона “О предотвращении коррупции” и влиял на работу “Нафтогазу”. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие предписания НАПК. Витренко считает предписание “примером избирательного правосудия”.

В НАПК уточнили, что предписание, которое сегодня направили Споттисвуд, было составлено после того, как агентство ознакомилось с объяснениями, предоставленными Кабинетом Министров в Окружной административный суд Киева.

В Нацагентстве подчеркивают, что назначение Витренко на пост главы НАК, нарушает закон.

“Для того, чтобы выполнить закон и прекратить незаконный контракт с главой НАК “Нафтогаз України” в целом не нужно никаких предписаний. Однако, когда закон не выполняется, то НАПК обязано реагировать на такие нарушения”, – добавили авторы релиза.

30 июня проходило заседание наблюдательного совета “Нафтогазу”, на нем решили перенести рассмотрение вопроса возможного отстранения Витренко.

https://www.facebook.com/NAZKgov/posts/4172754592784433

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов. Однако позднее набсовет “Нафтогазу” согласился продолжить работать с Витренко, и 19 мая Кабмин продлил на год контракты с пятью членами набсовета.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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