Наномолекулы могут помочь в подавлении болезней Альцгеймера и Паркинсона

Зарубежная группа ученых заявила, что недавно обнаруженные наноразмерные молекулы способны помочь в подавлении болезней Паркинсона и Альцгеймера. В перспективе появится возможность создания эффективного лекарства.

Наноразмерные молекулы способны предотвратить образование бляшек в мозговых тканях. Данное открытие ляжет в основу разработки новых методов лечения различных патологий. Неправильные белки формируют нерастворимые фибриллы, которые в науке получили название амилоиды. Они провоцируют развитие бешенства у животных, болезни Паркинсона и Корино де Анрдраде.

Фрагменты амилоида способны сформировать множество опасных бляшек. Препятствуют данному процессу наноразмерные молекулы. Они за счет своих свойств растворяют уже появившиеся амилоиды.

Полученные результаты являются многообещающими, однако исследователи намерены более детально изучить данный вопрос. В ходе научной работы специалисты анализировали две основные молекулы Nb10 и TiNb9. Оба соединения ингибируют амилоиды, поскольку на поверхности белка образуются ионные взаимодействия с позитивно заряженными участками Анализируемые молекулы являются стабильными в химическом плане и легко растворяются в воде.

Источник: dni24.com