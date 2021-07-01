Конкурс проектов повторного применения от ДОМ.РФ поможет развитию ИЖС в России

Пресс-конференция была полностью посвящена запуску Всероссийского конкурса типовых проектов возведения инфраструктурных объектов социально-культурного назначения, а также жилых строений с использованием несущих конструкций из древесины. Причем, все проекты в данном случае должны соответствовать действующему Стандарту комплексного развития территорий.

В числе ключевых участников конференции значатся замглавы Минпромторга Олег Бочаров, заместитель главы Минстроя Никита Стасишин, а также заместитель руководителя фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов, информирует vedomosti.ru

Что касается тем, кто были приглашены в рамках мероприятия, то их набор довольно обширен. Речь, в частности шла о целях проведения конкурса, его основных параметрах и формате, о конкурсных номинациях, которые были включены в общую программу, о требованиях, предъявляемых к участникам. Спикеры рассказывали и о том, какая судьба ожидает проекты-победители. Наконец, не менее интересным была и дискуссия на тему развития такой сферы, как индивидуальное жилое строительство.