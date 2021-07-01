Составлены диета для профилактики COVID-19

Ученые и медики составили диету, которая поможет в профилактике COVID-19. По их словам, люди, предпочитающие растительную пищу, имеют меньший риск заражения тяжелой формой коронавируса по сравнению с теми, кто ест продукты животного происхождения.

В выигрыше остаются пескетарианцы, в данном случае речь идет о вегетарианцах, употребляющих в пищу рыбу. У них на 59% реже встречается тяжелое протекание COVID-19. Ученые, работающие на базе Колумбийского университета, провели анализ историй болезни 568 пациентов с коронавирусом из разных стран. У 138 пациентов заболевание протекало в тяжелой форме. Во всех случаях авторы исследования сопоставили течение инфекции с питанием.

Правильное питание помогает снизить количество случаев COVID-19, приводящих к летальному исходу или же развитию осложнений. Ранние исследования наглядно показали, что уровень распространения инфекции зависит не только от генетических факторов. Важное значение имеет рацион питания, принимающий участие в формирование иммунитета. В частности, пациенты с сердечными патологиями и сахарным диабетом хуже переносят коронавирус. Эти болезни возникают из-за потребления неправильной пищи и отсутствия физической активности.

В растительных рационах питания животный компонент полностью не исключается. Такие диеты помогают организму получить как можно больше питательных веществ. Витамина А, Е, С и D снижают риск заболеваемости ОРВИ и пневмонией, кроме того, сокращается продолжительность болезни. Существует мнение, что данные элементы поддерживают иммунитет и снижают оксидативный стресс.

Рыба является прекрасным источником витамина D и омега-3, которые обладают мощным противовоспалительным действием. Эти элементы мешают выработке цитокинов. Часто летальный исход наступает именно в результате цитокинового шторма.

Источник: aif.ru