Скандалы: Страна больших труб

Составлен рейтинг регионов с самыми экологически вредными промышленными выбросами в Россией

«Проект» составил рейтинг ста самых загрязненных по итогам 2020 года муниципалитетов. Отследив динамику за пять лет, мы выяснили, что в 65 муниципалитетах выбросы за это время либо выросли, либо остались на прежнем уровне, либо снизились совсем незначительно. Большинство этих городов и районов регулярно оказываются во всевозможных рейтингах самых экологически неблагополучных мест, а Норильск год за годом неизменно занимает в таких рейтингах первую строчку. Но важнее другое — с годами в этих городах практически не происходит улучшения.

За последний год только в трех из перечисленных муниципалитетов — Новокузнецке, Рефтинском и Череповце — выбросы сократились на сколь-нибудь заметную величину (больше 10%). В остальных округах из первой десятки снижение либо было незначительным, либо его не было вообще При этом 2020 год нельзя считать максимальным с точки зрения выбросов из-за пандемии и остановки работы части предприятий.

Лидер рейтинга — Норильск, количество выбросов в котором достигает почти 2 млн тонн в год. Это в несколько раз больше, чем во всех остальных муниципалитетах, в которых этот показатель колеблется в районе 200–300 тысяч тонн.

Одно из крупнейших предприятий региона — горно-металлургический комбинат «Норникель», а приоритетными загрязнителями ученые называют специфические серосодержащие соединения. При этом «Норникель» тратит на экологию больше остальных крупнейших промышленных компаний — 5% от выручки.

Еще один муниципалитет, стабильно входящий в десятку самых загрязненных, — Липецк, где работает металлургическое производство НЛМК. В апреле 2019 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу 22 липчан, которые требуют от правительства России принять меры по улучшению экологической обстановки в городе. На то, чтобы добиться рассмотрения жалобы в европейском суде, у заявителей ушло десять лет.

Один из редких регионов, которым в 2020 году удалось хотя бы немного (на 10,8%) снизить выбросы — это Рефтинский городской округ в Свердловской области. Здесь расположена крупнейшая теплоэлектростанция в России, работающая на каменном угле, — Рефтинская ГРЭС. Рефтинский выглядит как типичный моногород. Главные достопримечательности здесь — огромное водохранилище для охлаждения элементов ГРЭС и четыре красно-белых дымовых трубы. Одна из них, высотой 330 метров, занимает 14 место в списке самых высоких дымовых труб мира.

Где становится хуже

Если рейтинг самых загрязненных городов из года в год меняется не сильно, то в динамике картина другая. Среди относительно крупных (с населением более 50 тыс. человек) муниципалитетов, в которых количество выбросов выросло больше всего, встречаются неожиданные на первый взгляд участники.

Экологические показатели в Краснодарском крае, куда в отсутствие альтернативы этим летом поехали многие туристы, судя по всему, может портить завод «Еврохим» в Белореченске. «Еврохим» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, принадлежащий предпринимателю Андрею Мельниченко.

О Мельниченко известно не очень много. Он владеет одной из самых дорогих и роскошных яхт в мире, и его знакомые утверждают, что он предпочитает проводить почти все время на ней, путешествуя по морям.

Еще один южный район, попавший в список самых грязных, — Крымск. Следующей после наводнения 2012 года бедой в Крымске могут быть выбросы завода «Системный алюминий», находящегося в самом центре города. На то, что этот завод загрязняет воздух, жители жаловались еще в 2015 году. На это обращала внимание и «Эковахта Кавказа» — но с тех пор мало что изменилось. Инвесторы и собственники этого завода — граждане Турции.

В рейтинг регионов с самым большим ростом выбросов попало и Подмосковье. Четвертое место занимает Богородский городской округ, расположенный на востоке Московской области. Именно восточные районы традиционно считаются худшими в плане экологии в ближнем Подмосковье. В этом районе расположены нефтебаза «Лукойла», химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» в поселке Старая Купавна и завод «Химреактивкомплект». Сейчас в Богородском городском округе планируют строить крупный мусоросжигательный завод, куда будут свозить на переработку мусор из Москвы и Подмосковья. Местные жители активно протестуют — пишут петиции, устраивают общественные слушания, обращаются к властям и даже перегораживают проход к стройке — но остановить процесс не могут.

Что происходит в Сибири и на Урале

66 из ста самых загрязненных муниципалитетов, как и подозревали ученые Академии наук, находятся в Сибири и на Урале. Рейтинг 20 первых из них выглядит так:

Один из трех городов-миллионников, попавших в этот рейтинг, — Уфа. Жители башкирской столицы регулярно жалуются на неприятные запахи. Они описывают их как «приторно-слащавые» или «тухлые». Некоторые замечают, что сильнее всего пахнет по ночам.

«Каждое лето в выходные по ночам в Уфе часто воздух пахнет ужасной химической вонью, и дай бог, если еще не уснули, учуяли запах и поскорее закрыли форточки, иначе наутро у вас ужасное состояние, болит голова, а вы даже не понимаете, почему так», — пишет один из пользователей Вконтакте в ответ на пост автора, который жалуется на резкий химический запах в северной части города.

Чаще всего в Уфе пахнет серой — в выбросах местных предприятий превалируют летучие органические соединения и сернистый ангидрид. Усиление запахов в ночное время тоже имеет объяснение — из-за нехватки финансирования гидрометеорологи в Уфе не могут брать пробы воздуха по ночам, и некоторые предприятия этим пользуются.

Один из главных промышленных объектов Уфы — предприятия «Башнефти» (с 2016 года принадлежит государственной «Роснефти»), у которой в городе расположены три завода, включая нефтеперерабатывающий. Крупные предприятия в Башкирии периодически штрафуют за загрязнение воздуха, но даже сами представители Росприроднадзора признают, что суммы «очень незначительные для таких гигантов».

Но если в Уфе за пять лет выбросы хотя бы не растут, то в нескольких регионах Кемеровской области, попавших в рейтинг самых загрязненных, за последние пять лет количество вредных веществ в атмосфере сильно увеличилось. К таким относятся Междуреченск и Прокопьевский район — в них количество выбросов увеличилось на 53 и 37% соответственно. Загрязнение в этих районах связано в основном с добычей угля.

Интересная ситуация сложилась с Эвенкийским муниципальным районом. По площади он превосходит любую европейскую страну, при этом населения здесь очень мало — на весь район приходится всего 15 тыс. человек. Но в рейтинг самых загрязненных регионов Сибири Эвенкийский район попал с парадоксальным ростом выбросов — около 3000% за последний год. Вероятным объяснением может быть то, что в 2019 году «Роснефть» начала в Эвенкии разработку новых месторождений.

А что в Москве?

Москва, в отличие от большинства российских городов, имеет внутримуниципальное деление. Росприроднадзор дает по ней более подробные данные, что позволяет исследовать выбросы предприятий по районам города.

Лидирует по количеству выбросов район Капотня на юго-востоке города. Здесь расположен крупный нефтеперерабатывающий завод — МНПЗ, предприятие «Газпромнефти». С 2011 года «Газпромнефть» проводит программу экологической модернизации завода. В 2019 году руководитель этой программы Юрий Ерохин говорил, что предприятие уже снизило общее воздействие на окружающую среду вдвое, а к 2021 году планирует снизить еще на 50%, но в 2020 году Капотня тем не менее удерживает первое место со значительным отрывом, превышая среднее значение выбросов по Москве в 153 раза.

На втором месте по выбросам — Бирюлево-Западное. Основные источники загрязнения здесь — ТЭЦ «Мосэнерго», мусоросжигательный завод и большая промзона, в которой в 2015 году мэрия открыла асфальтобетонный завод.

Третий — Дмитровский район. Здесь есть промзона «Коровино», в которой находится одна из крупнейших московских ТЭЦ и Лианозовский электромеханический завод. В августе 2020 года московские власти объявили о планах реорганизации промзоны — ее, по информации СМИ, должна застроить компания «Интеко», созданная Еленой Батуриной, женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Чем загрязняют российское небо

В феврале 2020 года лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме стихотворение:

Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол п****ц нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Так музыкант отреагировал на обращения подписчиков, которые просили его привлечь внимание к проблеме грязного воздуха в Красноярске. В конце января в этом крупном сибирском городе ввели режим «черного неба» из-за выпавшей в городе сажи. Местные жители в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезотечение и ухудшение зрения. Некоторые публиковали фотографии затянутого дымкой неба и свои селфи в противогазах.

Выброс сажи — типичная проблема многих загрязненных городов. Повышенная концентрация сажи в воздухе приводит к развитию заболеваний дыхательных путей. Кроме того, сажа переносит другие вредные вещества, влияет на деятельность сердечно-сосудистой системы, а недавно выяснилось, что она может проникать даже в плаценту плода.

За последний год больше всего сажи, как показывают собранные нами данные, выбрасывали предприятия в Кемеровской области, Приморском крае и Амурской области. Но если изучить статистику Росприроднадзора, можно выяснить, что в воздух попадают и гораздо более опасные загрязняющие вещества.

Согласно методике властей, загрязняющим считается любое вещество, концентрация которого «превышает естественные фоновые значения». Список таких веществ включает различные углеводороды, формальдегид, аммиак, сероводород, оксид азота, тяжелые металлы и многое другое.

Последствия этих выбросов разнятся. Вредные вещества, которые попадают в воздух, делят на четыре класса опасности в зависимости от влияния на организм человека.

К одному из наименее опасных, третьему классу, относятся, например, оксид азота и диоксид серы. Но эти вещества все равно токсичны, и многие из них крайне пагубно влияют на природу и животных. По выбросам диоксида серы ожидаемо лидирует Норильск — он более чем в десять раз превосходит по этому показателю идущий вторым Рефтинский. Зато Рефтинский занимает первое место в другом рейтинге — он почти с двукратным отрывом опережает остальные регионы по выбросам оксида азота.

Гораздо более опасен формальдегид — вещество, признанное канцерогенным. Помимо повышения вероятности онкологии, формальдегид приводит к вялости, головным болям и проблемам со сном. Образуется он при работе химических предприятий и при производстве мебели и пластика. Самые большие объемы выброса формальдегида в 2020 году пришлись на Московскую область и Краснодарский край. На третьем месте — со значительным отставанием — Пензенская область.

Но одним из самых опасных веществ, выбрасываемых предприятиями, считается бензапирен — тоже канцероген. Он опасен даже в очень малых дозах — его предельно допустимая концентрация в воздухе должна быть не более 0,001 мкг на кубический метр. Это в тысячи раз меньше, чем для остальных вредных веществ. Заметить превышение допустимой концентрации бензапирена в воздухе довольно сложно — у него, в отличие от того же формальдегида, нет специфического запаха.

Лидируют по выбросам бензапирена сибирские регионы — Новосибирская и Кемеровская области. Третье место занимает Самарская область, где есть несколько крупных предприятий, включая нефтеперерабатывающий завод.

После введения режима «черного неба» в Красноярск дважды приезжала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она встречалась с руководителями промышленных предприятий и с экологами, но об итогах этих встреч ничего неизвестно. «Доброй ночи. Сегодня в Красноярске лучше не дышать», — написал один из красноярских пользователей ВКонтакте 2 февраля 2021 года.

Татьяна Торочешникова, Марина Грибок, Михаил Данилович