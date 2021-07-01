 

Россиянок принудительно привьют от бездетности

01.07.2021, 17:11, Разное
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Правительство РФ рассматривает варианты исправления непростой демографической ситуации в России, усугубившейся в частности из-за эпидемии коронавируса.

При этом опыт обязательной вакцинации для определённых групп населения распространят и на задачи демографии.

Главный санитарный врач Анна Попова заявила в среду на пресс-конференции, что отказ от принципа добровольности при проведении медицинских манипуляций с некоторыми группами населения таит в себе новые возможности для решения и других остро стоящих перед обществом задач.

– Посмотрите, население страны уменьшается со скоростью по полмиллиона человек в год, а тут ещё и пандемия. Поэтому отныне вопрос размножения перестаёт быть личным делом гражданина, а становится делом общественным, социальным, вопросом безопасности страны. Тут и вопросы экономики затронуты и мобилизационного потенциала. И если мы говорим, что человек не должен решать, делать ему прививочный укол или нет, а обязан поступать так, как велит ему общество, то тот же принцип касается введения ему и других субстанций, – заявила она.

Согласно разработанному проекту постановления Правительства, все женщины-граждане РФ до 27 лет должны родить минимум по двух детей, для чего им будет оказана необходимая бесплатная помощь в специализированных медицинских учреждениях. Сеть подобных учреждений уже разворачивается по всей территории страны, пилотным проектом выбраны регионы Северного Кавказа.

В случае уклонения граждан от этой почётной обязанности планируется подвергнуть их административному, а случае злостного уклонения – и уголовному наказанию, для чего разработаны поправки в Уголовный кодекс.

Принятие соответствующих решений ожидается уже новым составом Госдумы, который соберётся после сентябрьских выборов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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