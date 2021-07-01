 

“Похоже, не знаком с историей”: политолог Корнилов о конфузе Зеленского с украинским флагом

01.07.2021, 17:10, Разное
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Накануне Владимир Путин во время прямой линии с россиянами заявил, что считает русских и украинцев единым целым. Его украинский коллега не согласился с такой формулировкой и захотел “поставить точки на i”. В интервью ИА “Интерфакс-Украина” Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на некоторую общность, россияне и украинцы – точно не один народ.

В подтверждение своих слов украинский лидер отметил, что, будь мы единым целым, москвичи бы расплачивались гривнами, а над зданием Госдумы развевался бы желто-голубой флаг.

Высказывание лидера Украины взялся прокомментировать политический обозреватель МИА “Россия сегодня” Владимир Корнилов. В интервью ФАН эксперт отметил, что желто-голубой флаг появился во времена Симона Петлюры. Если Зеленский считает, что украинцы как народ тоже появились вместе с Петлюрой, то он просто плохо знаком с историей. Корнилов отметил, что российский президент в своей речи обратил внимание на то, что ранее русскими назывались три ветви одного и того же народа: малороссы, великороссы, белорусы. Президент Украины же продемонстрировал незнание этого факта.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, что экономист Алексей Муратов назвал Владимира Зеленского марионеткой западных стран.



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