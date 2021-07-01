 

Риелтор предупредила россиян о риске потерять квартиру из-за ошибки

01.07.2021, 17:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Даже небольшая ошибка в документах может стать для мошенников самым простым способом отобрать у человека квартиру. Об этом россиян предупредила риелтор Олеся Анисимова.

По словам Анисимовой, ошибки могут быть намеренно допущены в фамилии продавца жилья, кадастровом номере, номере дома и стоимости квадратных метров. Также могут “случайно” поменять дату строительства дома или реквизиты. При этом подобные ошибки могут допустить и инженеры, и нотариусы и даже суд. В связи с этим специалист призвала граждан крайне внимательно читать официальные документы, сообщает телеканал “Царьград”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Александра Михалкова с сыном Федором и Ирина Мартыненко с сыном Леоном снялись в лукбуке коллекции Натальи Туровниковой

22.12 / Рогозин назвал санкции незаконными

26.03 / Мнение: Образы и атрибуты

24.02 / Филипп Киркоров похвастался шубой за 600 тысяч рублей

09.07 / Мнение: богатство России

16.07 / Ацтекский афродизиак: ученые рассказали о полезных свойствах авокадо

19.08 / Названы самые безопасные российские регионы для отдыха во время пандемии

22.07 / Лариса Гузеева резко ответила подписчице, сравнившей ее с «баржей»

20.03 / Юрий Стоянов намекнул, кто может скрываться под костюмом Неваляшки на шоу «Маска»

07.09 / Политолог раскрыл позицию ЕС по отношению к Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика