Эксперт: Путин исполнил роль социального терапевта

«Это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель секретаря Общественной Палаты РФ Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина.

«Путин продемонстрировал неформальное человеческое общение с народом и оперативное реагирование на проблемы. Мы получили ответы на все актуальные вопросы. Президент исполнил роль социального терапевта», – отметил заместитель секретаря Общественной Палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

По словам собеседника, провести прямую линию длительностью почти четыре часа не просто, особенно учитывая разнообразие тем вопросов. «Это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности. Все было реально», – подчеркнул член ОП.

«Президент показал внимание к вопросам людей. Напрягались мэры, губернаторы. При этом вопросы, которые не были озвучены, также не останутся без ответа. Это настоящая обратная связь», – убежден собеседник. Гриб добавил, что «с точки зрения эмоционального накала прямая линия прошла очень достойно».

«Такой формат полезен и для главы государства, и для всех нас. Это было общение не со стороны недосягаемого главы государства, а человека, который работает президентом», – полагает .

Напомним, в среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также ответил на такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Он также рассказал, почему не видит смысла во встрече с Зеленским, а Украина не внесена в список недружественных РФ государств.

В общей сложности Путин дал ответ на 68 вопросов.