 

Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию

01.07.2021, 17:08, Новости дня
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Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова.

«Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – отметила «Интерфаксу» Мамонова.

Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.

В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул.



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