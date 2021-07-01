Заболевшего коронавирусом Мамонова положили в реанимацию

Музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщила его супруга Ольга Мамонова.

«Он в Коммунарке (с коронавирусом), самочувствие плохое, он в реанимации», – отметила «Интерфаксу» Мамонова.

Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.

В апреле в Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого. Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул.