ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Положение о голосовании на выборах Госдуму в сентябре 2021 года окончательно утвердили на заседании в четверг, порядок голосования был принят за основу 18 июня, сообщил Центризбирком России.

«ЦИК РФ постановляет утвердить положение об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд», – говорится в постановлении, передает ТАСС.

В документе уточняется, что голосование пройдет в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября. На выборах будут применяться две основные формы голосования: на избирательных участках и вне помещения для голосования (так называемое голосование на дому). Кроме того, 17 и 18 сентября вводится дополнительная форма голосования для групп избирателей, которые находятся в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение. При этом голосование на придомовых территориях (так называемое голосование на пеньках) использоваться не будет.

Отмечается, что голосование на выборах в сентябре будет проходить с 8:00 до 20:00 по местному времени в течение всех трех дней. Помимо этого, порядок регламентирует обеспечение сохранности бюллетеней с использованием сейф-пакетов и сейфов на протяжение всех дней голосования.

18 июня центризбирком РФ на заседании представил логотип и слоган избирательной кампании по ближайшим выборам депутатов Госдумы.

Напомним, что Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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