Мнение: Если бы не упёртый енерал, Трамп задушил бы БЛМ в зародыше.

Высокопоставленный генерал отверг призыв тогдашнего президента Дональда Трампа к военным "дать им по черепу, чтоб треснул" во время погромов по всей стране в 2020 году.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли (фото), казалось, противоречил и – временами – был единственным несогласным с желанием бывшего президента ответить силой на протесты по поводу смерти Джорджа Флойда.

Страстные перепалки между Милли и Трампом были включены в новую книгу репортера Wall Street Journal Майкла Бендера "Откровенно говоря, мы выиграли эти выборы: The Inside Story of How Trump Lost", выдержки из которой были получены CNN. Вчера Милли заявил, что новобранцы должны быть "открытыми и много читать" на фоне растущих заявлений о том, что вооруженные силы США становятся более "просвещенными".

Военный офицер выступил против растущей критики по поводу преподавания критической расовой теории в армии, когда его допрашивали конгрессмены-республиканцы.

Наблюдая за протестами в таких местах, как Сиэтл и Портленд, Трамп отметил физические столкновения полицейских с протестующими и сказал своей администрации, что именно это он хочет видеть, сообщает CNN.

'Вот как вы должны обращаться с этими людьми', – сказал Трамп своим высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов и военным, пишет Бендер, по данным CNN. "Проломить им черепа!"

Протестующий поднимает американский флаг, проходя через слезоточивый газ, выпущенный федеральными полицейскими во время акции протеста перед зданием суда США имени Марка О. Хэтфилда 21 июля 2020 года в Портленде. По сообщениям, Трамп предложил жестко подавлять протестующихТрамп также сказал своей команде, что он хочет, чтобы военные вошли и "выбили всю дурь" из протестующих, пишет Бендер, по данным CNN.

CNN приводит и другие примеры того, как Трамп приказывал военным стрелять в протестующих. В какой-то момент старший советник Трампа Стивен Миллер сравнил протесты со странами третьего мира, что возмутило Милли, пишет Бендер. Милли, который командовал войсками в Ираке и Афганистане, сказал: "Заткнись, Стивен", – сообщает CNN по одному из отрывков. В книге Бендера говорится, что Милли был обеспокоен тем, что Трамп собирается применить Закон о восстании, который позволяет президенту задействовать вооруженные силы в случае восстания или террористической атаки.

В книге репортера Wall Street Journal Майкла Бендера освещаются напряженные отношения между Дональдом Трампом и высокопоставленным генералом Марком Милли По сообщениям, Милли рассматривал протесты и беспорядки как политический, а не военный вопрос, и был категорически против применения Закона о мятеже.

CNN сообщила, что Милли предпринял "согласованные усилия", чтобы как можно дольше оставаться в Вашингтоне в последние месяцы пребывания Трампа у власти. В одном из отрывков Милли указал на портрет бывшего президента Авраама Линкольна, висевший справа от Трампа. 'У этого парня было восстание', – сказал Милли. У нас же, господин президент, протест". В июне 2020 года – через неделю после убийства Флойда белым бывшим офицером полиции Миннеаполиса Дереком Шовином – активистов, собравшихся на площади Лафайет, которая выходит на Белый дом, разогнали с применением силы.

Протестующих оттеснили перцовым газом и дымовыми шашками, после чего Трамп вместе с Милли и тогдашним министром обороны Марком Эспером прошел к епископальной церкви Святого Иоанна, расположенной прямо через дорогу от парка Лафайет, для фотосессии. Возле здания он позировал с Библией. Трамп сделал это всего через несколько минут после того, как поклялся направить тысячи вооруженных до зубов солдат для прекращения демонстраций.

