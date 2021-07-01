 

Мнение: Апперкот по ФСБ…

01.07.2021, 16:42, Разное
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Прочитал, что сотрудники ФСБ и ФСО не могут получить QR-коды, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов. Дело в том, что данные о прививках сотрудников этих спецслужб не попадают в единую информационную систему в Москве. И служба выдачи QR-кодов в упор «не видит» вакцинированных с удостоверениями ФСБ и ФСО в карманах.


отсюда

Даже не знаю, злорадствовать или сочувствовать чекистам без QR-кодов? Как же они сейчас будут вести оперативную работу? Как будут следить за неблагонадежными, вздумавшими встречаться в кафе и ресторанах? За агентов можно не переживать, с ними-то чекисты могут по старинке встречаться в подворотнях и темных подъездах, или на конспиративных квартирах…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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