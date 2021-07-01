«Это решение стало шоком»

Открытое письмо членов ученого совета Бахрушинского музея.

Дмитрий Родионов. Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Разрастается скандал в Музее Бахрушина, в котором Министерство культуры уволило Д.А. Родионова, признанного специалиста и опытного управленца, а на его место назначило К.Д. Трубинову, 30-летнюю девушку без профильного образования и со скандальным опытом работы в Музее на Поклонной горе.

Возмущенные произволом, члены ученого совета музея Бахрушина приостанавливают сотрудничество с ним. Мы публикуем их открытое письмо. Ранее ученый совет покинули кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Большой театр» С.Н. Коробков и директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Н.И. Метелица.

Отдел культуры

В дирекцию Музея имени А.А. Бахрушина от членов ученого совета музея.

Наш ученый совет был создан Дмитрием Викторовичем Родионовым для решения целого спектра разнообразных задач, стоящих перед самым крупным театральным музеем страны. И мы с удовольствием сотрудничали с этим уникальным специалистом, совмещающим в себе качества менеджера высокого класса и ученого-энциклопедиста. Решение руководства Министерства культуры РФ отстранить Д.В. Родионова от занимаемой должности стало шоком. Еще большим шоком стало назначение на место директора музея К.Д. Трубиновой, не имеющей ни специального образования, ни опыта работы в учреждениях, призванных сохранять историю национальной культуры, ни достойной репутации. Этот беспрецедентно несправедливое решение означает, что музей резко меняет и свое лицо, и свое предназначение. Нам новое направление Музея имени Бахрушина кажется путем в пропасть.

Хочется верить, что стратегическая погрешность, допущенная Министерством культуры, будет откорректирована в самое ближайшее время.

А пока мы, нижеподписавшиеся члены ученого совета, объявляем о приостановке своего сотрудничества с новым руководством Музея имени А.А. Бахрушина.

Бенедиктов Станислав Бенедиктович, главный художник Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный художник РФ

Богатырев Евгений Анатольевич, директор Государственного музея А.С. Пушкина, заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии РФ

Бородин Алексей Владимирович, художественный руководитель РАМТа, народный артист РСФСР

Иванов Владислав Васильевич, заведующий сектором театра Государственного института искусствознания (ГИИ), доктор искусствознания

Кочергин Эдуард Степанович, главный художник БДТ им. Г. Товстоногова, народный художник РФ

Крымов Дмитрий Анатольевич, художественный руководитель мастерской ГИТИСа, лауреат премии «Человек года», Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска»

Кузичева Алевтина Павловна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Российского института искусствознания г. Москвы, преподаватель, исследователь творчества Чехова и театральный критик

Леонтьев Авангард Николаевич, артист МХТ им. А.П. Чехова, народный артист РФ, лауреат государственных премий

Маторин Владимир Анатольевич, солист Большого театра, народный артист РФ, профессор

Овэс Любовь Соломоновна, заведующая сектором театра Российского института истории искусств (РИИИ), доцент Санкт-Петербургской академии театрального и музыкального искусства (СПГАТИ), кандидат искусствоведения

Светаева Марина Григорьевна, старший научный сотрудник ГИИ, кандидат искусствоведения

Соловьева Инна Натановна, историк театра, доктор искусствознания, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ

Старикова Людмила Михайловна, главный научный сотрудник ГИИ, доктор искусствоведения

Ясулович Игорь Николаевич, артист МТЮЗа, народный артист РФ, профессор

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