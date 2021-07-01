Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса: “Я не чувствую себя виноватой перед Юлией Барановской”

Алиса Аршавина, экс-супруга бывшего футболиста Андрея Аршавина, стала героиней программы Бориса Корчевникова “Судьба человека”. 39-летняя Алиса сейчас переживает не лучшие времена – больше года назад у нее нашли аутоиммунное заболевание, которое потребовало несколько операций. Кроме того, женщина борется за право остаться со своими тремя детьми в доме, в котором она жила с бывшим мужем. Сначала она получила извещение с требованием покинуть дом, который оформлен на маму Аршавина Татьяну Ивановну, и, по последним данным СМИ, Татьяна выиграла дело. Теперь Алисе грозит выселение.

Многие пользователи сети считают, что история, которая случилась с Алисой – это бумеранг, потому что в свое время она “разрушила семью Андрея”. Сама Алиса не считает себя виновной в разрыве Андрея Аршавина и Юлии Барановской. Более того, она озвучила свою версию, почему футболист ушел от Юлии, когда та была в ожидании третьего ребенка. По словам Алисы, Андрей “не хотел этого малыша” и даже просил гражданскую жену Барановскую “предотвратить беременность”.

Когда я уходила от первого мужа, не чувствовала себя виноватой. Мне не было стыдно и перед Барановской. Я спрашивала Андрея о ней, он отвечал, что дело не во мне, и он бы все равно ушел. Когда Юлия забеременела в третий раз, Андрей сказал: “Этот ребенок на твоей ответственности, я с себя снимаю всякую ответственность. Я не хочу третьего ребенка, не рассчитывай на меня”. Андрей просил Юлю предотвратить беременность, пока это было возможно, – рассказала Алиса в беседе с Корчевниковым.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин

Также она подробно рассказала, как уходила от другого своего мужа – Алексея Казьмина. Алиса призналась, что первый супруг любил ее, и ,хотя позволил себе однажды интрижку, вернулся в семью и хотел всегда быть рядом с Алисой и их детьми. Его желание не изменилось и тогда, когда он узнал об увлечении жены.

Леша очень меня любит, очень многое мне дал. Все десять лет мы жили настоящей семьей, наши родители дружили, у нас появились общие друзья, мы покупали недвижимость, родили двоих детей… Когда муж узнал об Андрее, он готов был простить. Я пришла домой, а он мне сказал: “Давай ты сейчас все сотрешь в телефоне, мы все забудем и начнем жить дальше”, – сказал мне. Он готов был даже на то, чтобы я еще повстречалась с Андреем, только б не уходила от него, – рассказала Алиса.

Юлия Барановская с детьми (2020 год) Андрей Аршавин с сыновьями (2019 год)

Напомним, бывший нападающий питерского “Зенита”, лондонского “Арсенала” и сборной России Андрей Аршавин и бывшая модель Алиса Казьмина зарегистрировали брак 1 сентября 2016-го, а через пять месяцев стали родителями – у пары родилась дочь Есеня. Несмотря на это, осенью 2017-го супруги расстались. Аршавин порвал все связи с бывшей женой и не общается с их общим ребенком.

В мае этого года футболист впервые прокомментировал активность своей экс-супруги в СМИ в интервью для одного YouTube-канала:

Я бы не сказал, что это скандалы. Глобально, это два скандала, которые связаны с женщинами, с которыми я жил. Правильно ли ты понимаешь, что это главные женщины в моей жизни? Это те женщины, с которыми я жил. Думаю, что есть причины. В первом случае это использовалось для того, чтобы сделать себе карьеру. Может это хороший старт для карьеры. Была возможность, ее использовали. Во втором случае… мне сложно это как-то оценить. Скорее всего, это тоже, по большому счету, попытка давления на меня. За счет общественности, так скажем.

Весной дочь Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Есеня отпраздновала свое 4-летие, однако на праздник звездный отец не пришел.

Алиса Аршавина (Казьмина) и Борис Корчевников, кадр из выпуска