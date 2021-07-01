 

Выступление Go_A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале “Евровидения”

01.07.2021, 16:26, Новости дня
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Об этом сообщили организаторы “Евровидения”, выпустив в конце июня итоговую видеоподборку самых популярных роликов своего канала. Подобную подборку организаторы делают каждый месяц и Go-A с композицией Shum в топе второй месяц подряд.

В июне у выступление украинской группы набрало почти 18 млн просмотров.

Возглавляет топ-10 победитель “Евровидения 2021” – итальянская группа Måneskin с композицией Zitti E Buoni. На третьем месте, согласно просмотрам пользователей, оказалась представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.

Топ-10 самых просматриваемых выступлений в июне выглядит так:

Måneskin, Zitti E Buoni, Италия, 2021
Go_A, Shum, Украина, 2021
Efendi, Mata Hari, Азербайджан, 2021
Alexander Rybak, Fairytale, Норвегия, 2020
Hurricane, Loco Loco, Сербия, 2021
Manizha, Russian Woman, Россия, 2021
Barbara Pravi, Voilà, Франция, 2021
Blind Channel, Dark Side, Финляндия, 2021
Little Big, Uno, Россия, 2020
Daði og Gagnamagnið, 10 Years, Исландия, 2021

 

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Представлявшая Украину группа Go-A заняла пятое место с композицией Shum – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Изначально группа Go-A должна была выступать на “Евровидение 2020” с песней “Соловей”, но после того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

После завершения конкурса песня Shum занимала первое место в рейтинге музыкального сервиса Spotify – Viral 50 и дебютировала с 80-го места в чарте Billboard Global 200 excl US, став первой украинской песней в этом рейтинге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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