Выступление Go_A вошло в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube-канале “Евровидения”

Об этом сообщили организаторы “Евровидения”, выпустив в конце июня итоговую видеоподборку самых популярных роликов своего канала. Подобную подборку организаторы делают каждый месяц и Go-A с композицией Shum в топе второй месяц подряд.

В июне у выступление украинской группы набрало почти 18 млн просмотров.

Возглавляет топ-10 победитель “Евровидения 2021” – итальянская группа Måneskin с композицией Zitti E Buoni. На третьем месте, согласно просмотрам пользователей, оказалась представительница Азербайджана Efendi с песней Mata Hari.

Топ-10 самых просматриваемых выступлений в июне выглядит так:

Måneskin, Zitti E Buoni, Италия, 2021

Go_A, Shum, Украина, 2021

Efendi, Mata Hari, Азербайджан, 2021

Alexander Rybak, Fairytale, Норвегия, 2020

Hurricane, Loco Loco, Сербия, 2021

Manizha, Russian Woman, Россия, 2021

Barbara Pravi, Voilà, Франция, 2021

Blind Channel, Dark Side, Финляндия, 2021

Little Big, Uno, Россия, 2020

Daði og Gagnamagnið, 10 Years, Исландия, 2021

ВИДЕОВидео: Eurovision Song Contest / YouTube

Контекст:

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Представлявшая Украину группа Go-A заняла пятое место с композицией Shum – победителем стала группа Måneskin из Италии.

Изначально группа Go-A должна была выступать на “Евровидение 2020” с песней “Соловей”, но после того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

После завершения конкурса песня Shum занимала первое место в рейтинге музыкального сервиса Spotify – Viral 50 и дебютировала с 80-го места в чарте Billboard Global 200 excl US, став первой украинской песней в этом рейтинге.

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