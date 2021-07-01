В первый день функционирования рынка земли в Украине уже заключили более 30 сделок – Минюст

“Это первые соглашения с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория”, – сказал министр юстиции Денис Малюська.

Он отметил, что перед введением рынка земли была проведена большая работа.

“Пограммное обеспечение реестров, которые работали до сих пор, не было пригодным для обеспечения обращения участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных законом о рынке земли. Сейчас же никаких физических препятствий для функционирования рынка земли нет, мы имеем стабильно работающую систему”, – сказал министр.

Глава Минюста напомнил, что широкая земельная реформа начнет действовать с 2024 года, а сейчас покупать землю могут только физические лица и только в объеме не более 100 га.

“У нас было немало решений Европейского суда по правам человека о том, что право собственности – это базовое право гражданина, и его нужно защищать. Обязанность государства – предоставить возможность продавать земельные участки. Наконец, первый решающий шаг к этому в Украине сделано. С сегодняшнего дня покупать и продавать земельные участки нельзя”, – заявил он.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал его 24 мая.

Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

По словам Лещенко, резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет – средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн. Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.

Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой “Рейтинг”, 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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