“Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?”, “Наглый”. В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести денег на карту

“Неплохо получился. Кажется, что просто случайность, но нет – я получил благословение. Безумно стыдно, но если вы и дальше хотите любоваться такой красотой, то вот номер карты”, – подписал снимок 54-летний артист, указав комбинацию из 16 цифр.

“Красивый и наглый”, – оценили фото артиста подписчики.

“Ты зачем живот втянул? Народ должен видеть правду”, – прокомментировали фото поклонники.

“Совсем не кормят Диму”, – предположили в сети.

“Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у простых людей?” – поинтересовались фолловеры.

“Нагиев соберет $1 млн за первый час”, – уверены пользователи Instagram.

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Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)

Контекст:

Нагиев родился в 1967 году в Лениграде (СССР). Отслужив в армии, поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре “Время”, был ведущим на радио “Модерн”.

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу “Окна”, ведущим которого он был. В сериале “Физрук” (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры. Сейчас актер является ведущим российского шоу “Голос. Дети”.

Актер скрывает подробности личной жизни. Известно, что у него есть сын Кирилл от брака с радиоведущей Алисой Шер.

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