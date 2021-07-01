 

“Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?”, “Наглый”. В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести денег на карту

01.07.2021, 16:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Неплохо получился. Кажется, что просто случайность, но нет – я получил благословение. Безумно стыдно, но если вы и дальше хотите любоваться такой красотой, то вот номер карты”, – подписал снимок 54-летний артист, указав комбинацию из 16 цифр.

“Красивый и наглый”, – оценили фото артиста подписчики.

“Ты зачем живот втянул? Народ должен видеть правду”, – прокомментировали фото поклонники.

“Совсем не кормят Диму”, – предположили в сети.

“Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у простых людей?” – поинтересовались фолловеры. 

“Нагиев соберет $1 млн за первый час”, – уверены пользователи Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)

Контекст:

Нагиев родился в 1967 году в Лениграде (СССР). Отслужив в армии, поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре “Время”, был ведущим на радио “Модерн”.

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу “Окна”, ведущим которого он был. В сериале “Физрук” (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры. Сейчас актер является ведущим российского шоу “Голос. Дети”.

Актер скрывает подробности личной жизни. Известно, что у него есть сын Кирилл от брака с радиоведущей Алисой Шер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.07 / Помпео о Китае: Свободный мир должен победить эту новую тиранию

26.04 / Работавшие на предприятии «Северстали» итальянцы привились «Спутником V»

06.02 / После запрета абортов в Польше предложили создать женщинам “комнаты для слез”

02.10 / Уровень безработицы в США упал в сентябре до 7,9%

15.02 / Шварценеггер вспомнил напутствие советского атлета Власова

11.03 / В Европе три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. В компании заявили о безопасности вакцины

03.07 / Стипендии студентов предложили повысить до уровня МРОТ

12.08 / Жители Минска выстроились в «цепь солидарности»

25.02 / Спикер эстонского парламента – у Эстонии нет обязательств заключать пограндоговор с Россией

16.04 / Samsung намерен выпустить бюджетный планшет Galaxy Tab A7 Lite

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика