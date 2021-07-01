 

Рада приняла закон о коренных народах Украины

01.07.2021, 16:26, Новости дня
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За основу проект поддержал 331 нардеп, а в целом – 325 нардепов.

Проект закона представлял вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект №5506 “О коренных народах Украины” в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Проект закона предлагает признать крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Рада намерена принять его до середины июля. Профильный комитет уже рекомендовал его включить в повестку дня и принять как закон.

Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу “Россия 24”, которое вышло 9 июня, назвал законопроект Зеленского “неприемлемым”. В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы “порождение советского периода”, а “говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно, глупо и не соответствует истории”.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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