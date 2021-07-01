Быструю зарядку на 160 Вт испытали в реальных условиях

Напомним, что недавно в компании Infinix показали готовящуюся к выходу новую модель смартфона Phone 2021, к которому должна прилагаться быстрая зарядка мощностью 160 Вт. Эксперты-энтузиасты решили проверить, что будет, если батарею емкостью 4000 мАч попытаться зарядит такой мощностью тока.

Разработчик обещал, что полная заполняемость аккумулятора происходит за 10 минут. Во время теста понадобилось одиннадцать, но такую разницу можно считать несущественной.

Хуже всего то, что буквально сразу же устройство стало очень теплым. Его температура достигла 41 градуса по Цельсию, что само по себе не является хорошим знаком. Впрочем, с нуля до 50% аккумулятор все же зарядился до 50%, а еще через 2 минуты индикатор показал 75%.