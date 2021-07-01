 

Альбина Джанабаева не жалеет о статусе многодетной матери и хочет еще детей

01.07.2021, 16:22, Разное
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После третьих родов Альбина Джанабаева дала глянцевому изданию первое большое интервью. Супруга Валерия Меладзе призналась, что, несмотря на статус многодетной матери, задумывается о рождении еще одного ребенка.
В разговоре Альбина Джанабаева упомянула, что в юности у нее были совершенно другие взгляды по поводу материнства. Она считала, что многодетная семья обречена на жизнь в постоянном стрессе. Ее детство и молодые годы выпали на сложные 90-е годы, когда многим родителям было сложно растить и воспитывать детей. По мере взросления и с опытом певица поняла, что она ошибалась. В 42 года она является многодетной матерью и не жалеет о том, что решилась на это. Кроме этого, супруга Валерия Меладзе не собирается на этом останавливаться. Она призналась, что в последнее время думает о том, что трое наследников – не предел.

Поклонники удивились такому решению артистки. У ее супруга, кроме совместных детей, есть еще трое от предыдущего брака. Однако наследники уже давно выросли, поэтому живут самостоятельно и не нуждаются в значительной помощи звездного отца.



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