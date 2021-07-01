Филипп Киркоров собирается помолиться в келье монастыря

Недавно Филипп Киркоров рассказал поклонникам в своем микроблоге Instagram, что он отправился в отпуск с детьми. Также поп-король признался, что намерен поехать на Афон и помолиться в келье монастыря.

Певец проведет отдых с детьми в солнечной Греции. На частном самолете он отправился транзитом через свою родину – Варну. Филипп Киркоров призвал фолловеров следить за новостями и объявлениями его микроблога, так как он намерен делиться подробностями отпуска.

Ранее артист рассказывал журналистам о том, что хочет посетить монастырь в компании своего друга Давы. Знаменитости планировали еще в мае, после музыкального конкурса «Евровидение», поехать на Афон. Однако оказалось, что из-за коронавирусной инфекции там закрыты все монастыри. Пандемия забрала жизни многих монахов. Поэтому певец намерен дождаться, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется. Он хочет побыть в келье и помолиться. Поп-король пошутил, что у него есть «еще какие грехи».

Себя Филипп Киркоров считает верующим человеком, который чтит православные традиции. Он в обязательном порядке посещает церковную службу на Рождество и Пасху. Однако артисту не нравится, что люди забывают, в каком месте находятся, и начинают у него просить автограф прямо в храме.