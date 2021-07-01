Скандалы: Путаны откажут в обслуживании непривитым

Элитная индивидуалка Эва Фетиш раскрыла изнанку бизнеса секс-услуг в России

Секс-услуги — из тех сфер, по которым пандемия ударила больнее всего. Далеко не все ночные бабочки удержались на рынке, но выжившие поняли, что главное — это здоровье, ведь его не купишь ни за какие деньги. И сейчас, в 3-ю ковидную волну, именно путаны грудью встали за всеобщую вакцинацию, мотивируя на нее клиента и телом, и делом, и рублем. Об этом нам рассказала одна из флагманов отрасли — элитная индивидуалка Эва Фетиш.

Вот что год назад предсказывал секс-услугам опытный менеджер этого сегмента (в народе сутенер):

– Спрос на проституток средней и высокой ценовой категории сильно просядет. Это станет заметно уже к августу-сентябрю. Ряд дорогих точек закроется, а на их месте начнут функционировать более дешевые коллеги. Крупные сети интим-салонов будут и дальше работать, не снижая ценники, а вот одиночным заведениям придется цену за час понизить. Дешевые же путаны и их сутенеры в своих доходах не потеряют.

Сбылся ли этот бизнес-прогноз? Эва Фетиш тонко чувствует тренды. Вот и сейчас ее страничку в Сети венчает не что-нибудь, а самая важная на сегодня информация: «Вакцинирована от Covid-19: Сертификат о прививке от 05.05.21». А далее горящее предложение под лозунгом «Мой личный вклад в поддержку вакцинации»: «Для привитых скидка 30% на любые эскорт-услуги в моем исполнении. Для антивакцинаторов – двойной тариф».

– Эва, изменилось ли что-нибудь в вашем бизнесе за год с лишним пандемии?

– Безусловно. Из-за проблем в экономике количество богатых клиентов уменьшилось. Не исключаю, что многие от элитных девочек перешли к обычным. А вот девочек в нашем бизнесе за пандемию стало больше. Конкуренция в эскорте, и особенно в элитном его сегменте, стала жестче.

– Год назад нам предсказывали, что дешевые путаны в доходах не потеряют, – так и вышло?

– Сегмент дешевого эскорта пострадал больше всех. Их клиенты потеряли работу, у многих появились проблемы с оплатой самого необходимого. Но сильнее всего пострадали не хозяева заведений и не менеджеры, а сами девочки. Предполагаю, что у многих не было никаких накоплений. К счастью, в прошлом году после отмены пропусков у мужчин будто голову сорвало! Месяца 2-3 гуляли так, что покрыли все потери карантина. Но в основном в элитном сегменте.

– Там тоже вынуждены были снизить цену?

– Нет, у элитных девочек цены не изменились точно. Но, чтобы сохранить привычный доход, пришлось совершенствоваться в профессии, чтобы стать еще лучше. Больше вкладывать в себя, больше стараться и удивлять.

–​ Какой период был самым тяжелым?

– Первая волна – финансово она было однозначно хуже всех остальных. Очень многие клиенты уехали на дачи. Кроме того, богатые люди, к которым относится большинство моих постоянных клиентов, в целом больше пекутся о своем здоровье и старались минимизировать контакты. Если встречались, то осторожно. Подробно выясняли: нет ли у меня симптомов простуды, посещаю ли я массовые мероприятия? Было и такое, что перед встречей просили сдать ПЦР. Но сейчас уже легче: многие переболели, привились и расслабились.

–​ Вы указываете дату прививки для привлечения опасливых клиентов?

– Безусловно, вакцинация девушки говорит клиенту о том, что она сознательная, и с ней безопасно. Но дело не только в них, но и во мне: я считаю вакцинацию единственным способом остановить пандемию. Сама я привилась уже давно и даже объявила о 30%-ной скидке для полностью привитых новых клиентов, об этом есть информация в моих анкетах.

–​ А правда, что через месяц без QR-кода даже ночные бабочки перестанут обслуживать?

– В моей анкете указано, что для них двойной тариф. Но по сути это и есть вежливый отказ, так как у меня и без того довольно дорого: 2 часа — 60 тыс., а двойной тариф по нынешним временам выходит совсем космическим.

– Не побоялись клиентов потерять?

– Я подумала, что это не приведет к особым потерям, потому что для богатых клиентов такое мое отношение к вопросу будет только плюсом.

–​ Ходят слухи, что у некоторых мужчин даже эрекция не происходила, если девочка без маски?

– Возможно, это были как раз те, кто еще в первую волну перешел на виртуальные услуги. Кстати, по сравнению с прошлой весной количество запросов на виртуальный секс увеличилось раз в пять! Некоторые напуганы настолько, что боятся даже приближаться к живым девушкам…

Жанна Голубицкая