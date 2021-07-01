Скандалы: Разбогатеть в кризис

Кому достались $8 млрд на борьбу с COVID в Узбекистане

«На борьбу с коронавирусом мы потратили 80 трлн сумов. Но я не жалею об этих деньгах, поскольку мы максимально сберегли наших людей», – заявлял 2 июня на совещании в Сурхандарье президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. 80 триллионов сумов – это $8 млрд. Это 40% расходов государственного бюджета Узбекистана в 2020 году и более 12% ВВП страны. Это также в четыре раза больше, чем бюджет системы здравоохранения Узбекистана в 2021 году. При этом, как следует из документов, исследованных узбекской службой Радио Свобода, значительная часть этих денег, порядка $100 млн, попала на счета компаний-монополистов, связанных с олигархами и высокопоставленными чиновниками из близкого окружения Мирзиёева. Это:

мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Его младшая дочь Камила, по данным Радио Свобода, помолвлена с сыном главы администрации президента Мирзиеева Зайнилобиддина Низомиддинова,

первый зампремьера Узбекистана и бывший председатель правления «Узбекистанских железных дорог» Ачилбай Раматов,

учредитель и основной владелец акций компаний Eriell и Enter Engineering олигарх Бахтиёр Фазылов. Фазылов – новый владелец аэропорта Самарканд, а его компания Eriell предоставляет услуги по строительству скважин и сотрудничает с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом» и другими российскими нефтегазовыми компаниями.

Раматов и Фазылов, как ранее удалось установить расследователям, были основными строителями секретной резиденции Шоввозсой, построенной для президента Узбекистана.

Как и сколько было потрачено

Изначально Мирзиёев собирался отдать на борьбу с COVID-19 гораздо меньше средств, чем 80 трлн сумов ($8 млрд).

19 марта 2020 года указом Мирзиёева в Узбекистане был создан Антикризисный фонд по борьбе с COVID-19. В него были направлены первые 10 триллионов сумов (около $1 миллиарда), полученных в качестве займа из-за рубежа. В казне Узбекистана на тот момент не было такой крупной суммы денег, поэтому правительство решило взять очередной крупный заём.

Спустя 6 дней после подписания этого указа, 25 марта 2020 года, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписал постановление Кабинета министров №181. Это постановление с грифом «Для служебного пользования» до сих пор не опубликовано для широкой общественности.

Постановление говорит о строительстве карантинного центра из контейнеров в Юкоричирчикском районе Ташкентской области вместимостью 20 тысяч мест и специальной больницы на 10 тысяч мест в Зангиате. Источник средств строительства – государственный бюджет, точнее, Антикризисный фонд.

На следующий день, 26 марта, было подписано соглашение о строительстве двух объектов в Зангиатинском и Юкоричирчикском районах с указанием работ, которые будут вести конкретные компании.

Основным строителем карантинного центра в Юкоричирчикском районе Ташкентской области в этом соглашении было названо унитарное предприятие «Ягона буюртмачи хизмати» мэрии города Ташкента. Оно прямо связано со скандально известным мэром Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.

Предприятие из Ташкента получило право строительства, несмотря на то что стройка находилась на территории Ташкентской области: область и город, согласно административному территориальному делению Узбекистана, являются двумя разными административными структурами.

Тем же постановлением премьера Арипова строительство специализированной ковидной больницы на 10 тысяч мест в Зангиатинском районе поделили между собой в равных долях структуры Ачилбая Раматова и Бахтиёра Фазылова.

Строительство одной половины больницы поручили АО «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги»), которым руководит Раматов. Совокупно больница была рассчитана на 10 тысяч мест. Вторую половину передали компании Бахтиёра Фазылова Enter Engineering. После прихода к власти президента Мирзиеева она прибрала к рукам самые крупные проекты стоимостью более $10 миллиардов.

26 марта инжиниринговая компания мэра Ташкента подписала соглашения с ООО «Узтемирйулкурилишмонтаж» в составе АО «Узбекистанские железные дороги», а также с зарегистрированной в Сингапуре компанией Enter Engineering: она принадлежит Фазылову.

Авторы расследования подчеркивают, что если два документа (о самом объекте и о том, кто его будет строить) подписываются один за другим, то это означает, что решение о передаче многомиллиардных проектов определенным лицам было принято еще до подписания премьером Ариповым правительственного постановления. А документ №181, в котором перечисляются компании, – лишь легализация тайных договоренностей между узким кругом лиц во власти.

Льготы

Постановлением правительства строительство этих объектов, заказчиком которых являлось государство, было передано трем ООО без проведения каких-либо тендеров и конкурсов.

Компаниям, которые получили этот проект, также было разрешено вести строительство с несколькими «исключениями из правил». Вот они:

Разрешение начать строительство объектов в Ташкентской области было дано компаниям до завершения разработки проектно-сметной документации. Это «исключение из правил» дает разрешение подрядчикам менять по своему усмотрению цены на строительство после подписания соглашения, подчеркивают авторы расследования.

Еще одно «исключение из правил» разрешило подрядчикам и субподрядчикам покупать стройматериалы и оборудование для строительства у любой организации без проведения тендерных торгов и конкурса, несмотря на то что это делалось на государственные деньги.

В соответствии с третьим «исключением» подрядчики и субподрядчики были освобождены от уплаты различных налогов и таможенных пошлин в отношении строительных материалов и другого необходимого оборудования, ввозимого из-за рубежа.

Компаниям бесплатно и с большими льготами были переданы 130 гектаров земли в престижном районе Ташкентской области.

Но самое главное: постановление правительства возлагало на государство обязательство выплатить генподрядчикам в течение 10 дней 30% от общей стоимости проекта, а также выплатить в течение 5 дней полную сумму денег, необходимых для покупки всех строительных материалов. Это было гарантией того, что обе компании не потратят со своих счетов ни копейки денег на строительство объекта, подчеркивают расследователи.

Сколько заработали подрядчики

Получив право фактически закупать материалы и оборудование по любым ценам за госсчет, подрядчики стройки тут же им воспользовались. Первоначальная стоимость строительства фаст-больницы в Зангиатском районе составила 106,4 млрд сумов, или примерно $10,6 млн. Таким образом одна койка больницы должна была обойтись бюджету Узбекистана в $10 648, подчеркивают расследователи.

Однако, согласно документам, найденным на портале государственных закупок, в оригинал контракта, подписанного с Enter Engineering, были внесены изменения как минимум 10 раз, а в контракт, подписанный с ООО в составе «Узбекистон темир йуллари», – 8 раз. И каждый раз стоимость проекта повышалась.

Первые изменения были внесены в контракты уже 7 апреля, через 10 дней после подписания соглашений, нумерованных 242-24д и 243-24д.

В дополнительном соглашении за №2/304, подписанном между Enter Engineering и УП «Ягона буюртмачи хизмати», стоимость строительства первой части ковидной больницы на 1000 мест повышается в два раза: с 106,4 млрд сумов до 245,8 млрд. Другие условия соглашения оставлены без изменений.

Последний дополнительный контракт, выставленный на портал государственных закупок, был подписан 13 ноября 2020 года. В этом соглашении №10/884 стоимость объекта (больницы на 2064 места) повышается уже до 340 млрд сумов.

Это означает, что средняя стоимость одной койки в специализированном медучреждении, которое Enter Engineering строило за счет государственных средств, подорожала практически на 50% от первоначальной стоимости, указанной в соглашении от 26 марта, подчеркивают расследователи: с $10 648 до $16 778. При этом ни в дополнительных, ни в каких-либо других документах не комментируется причина повышения цен на койки.

Аналогично увеличивал цены и второй строитель специализированной больницы в Зангиате – ООО в составе «Узбекистон темир йуллари». 12 ноября 2020 года в дополнительных соглашениях, подписанных между инжиниринговой компанией мэра столицы Артыкходжаева «Ягона буюртмачи хизмати» и ООО «Узтемирйулкурилишмонтаж», стоимость строительства ковидной спецбольницы указана в 320,8 млрд сумов, хотя еще в июне подрядчик оценивал ее в 286,5 млрд сумов.

Заработали на проекте ковидной больницы в Узбекистане и субподрядчики, в том числе из России. Одним из субподрядчиков оказалась находящаяся в Казани компания Brigenergo.

Сама Brigenergo обнародовала на своем сайте список осуществленных в 2020 году крупных проектов и сообщила, что построила в Зангиатинском районе Ташкентской области больницу для ковидных пациентов на 10 тысяч коек. Кто именно передал ей подряд, АО «Узбекистон темир йуллари» или Enter Engineering, неизвестно. Однако известно, что Brigenergo также участвовал в строительстве тайной резиденции Шоввозсой для президента Узбекистана, также по договору субподряда.

Личная компания мэра

В рамках все того же проекта по строительству коронавирусных сооружений под Ташкентом 26 марта 2020 года унитарное предприятие «Ягона буюртмачи хизмати» мэрии города Ташкента подписало соглашение на строительство еще одного объекта – обсерватора или карантинного учреждения на 20 тысяч мест в Юкоричирчикском районе. Генеральным подрядчиком этого проекта стало некое ООО «Обод шаҳар қуриш».

Журналисты Узбекской службы Радио Свобода подчеркивают, что у них в руках есть документы, из которых следует, что владельцем этой компании является сам мэр Артыкходжаев.

Первоначальная стоимость проекта составила 194,2 млрд сумов или примерно $20 млн. Стоимость одной койки в обсерваторе оценивалась в $1000.

Однако компания несколько раз повышала стоимость строительства. Согласно седьмому соглашению от 24 ноября, стоимость объекта выросла уже до 258,3 млрд сумов. То есть строительство обсерватора подорожало более чем на 64 млрд сумов, или на $6 млн.

Связи компании с мэром Артыкъоджаевым дополнительно подчеркивает то, что субподрядчиком, который доставил изготовленные за четыре дня жестяные контейнеры в ковидный центр в Ташкентской области, является «Технопарк», учрежденный мэрией города Ташкента. Именно в нем зарегистрированы частные компании мэра Артыкходжаева.

Репортаж на гостелевидении

26 марта 2020 года, в день подписания соглашения о строительстве больниц и обсерватора в Ташкентской области, на государственном телеканале «Узбекистан 24» вышел репортаж, подготовленный как минимум за день до этого.

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Репортаж как раз был посвящен строительству карантинного центра из контейнеров на 20 тысяч мест в Юкоричирчикском районе. В видео бывший и нынешний заместители Артыкходжаева Шерзод и Даврон Хитоятовы рассказывают о строительстве объекта и говорят, что вечером 26 марта центр сможет принять по меньшей мере 500 человек.

Исходя из того, что показано в видео, получается, что еще до подписания соглашения о бюджетном финансировании частные компании Артыкходжаева уже завершили часть строительства на земельном участке площадью 57 га.

Очевидно, Артыкходжаев с самого начала был уверен в том, что проект данного строительства будет передан не администрации Ташкентской области, а мэрии города Ташкента, которой он управляет сам, а та, в свою очередь, передаст этот проект частным компаниям самого Артыкходжаева, подчеркивают расследователи. При этом строительные работы на 57 гектарах земли шли без наличия какого-либо правительственного постановления или соответствующих легитимных соглашений. Это грубое нарушение действующего законодательства Узбекистана, в частности нарушение десятка пунктов закона «О государственных закупках» и действующего Градостроительного кодекса. Ведь в нем сказано, что перед началом строительства того или иного объекта соответствующие инстанции должны одобрить ряд необходимых для этого документов.

Миллиарды за счет госдолга

Президент Шавкат Мирзиёев не озвучил, какая часть из 8 миллиардов долларов США, потраченных из госказны для борьбы с пандемией коронавируса, была взята взаймы.

Однако, согласно отчету Центрального банка Узбекистана за 27 марта 2021 года, объем совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 января 2021 года составил 33,8 млрд долларов. По сравнению с началом 2020 года эта цифра выросла на 37,4%, или на $9,2 миллиарда. Таким образом, можно предположить, что практически все деньги, которые Шавкат Мирзиёев, «не жалея», потратил на борьбу с COVID, были взяты именно из суммы долга.

17 апреля 2020 года на совещании, посвященном вопросам усиления международного сотрудничества в борьбе с пандемией, было сообщено, что Узбекистан получил у Азиатского банка развития, Всемирного банка и Японского агентства международного сотрудничества (JICA) долг в размере $2,7 миллиарда. Кто одолжил Таджикистану остальное – официально не сообщалось. Значительная часть этих денег без проведения каких-либо тендерных процедур была передана приближенным к правительству Мирзиёева компаниям, которые имеют статус монополистов в государственном и частном секторе.

Тесные связи с Мирзиеевым

Как ранее удалось установить Радио Свобода, именно упоминавшиеся выше Раматов и Фазылов были основными строителями секретной резиденции Шоввозсой, построенной для президента Узбекистана.

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По подсчетам расследователей, резиденция обошлась госказне в несколько сотен миллионов долларов. При этом сам Мирзиёев заявлял, что это «дом отдыха железнодорожников»:

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* «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ