 

В Госдуме призвали повысить цены на водку

01.07.2021, 16:16, Разное
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Депутат Госдумы России и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал повысить цены на водку в стране. Парламентарий считает, что алкогольный напиток нужно сделать менее доступным.

Онищенко пояснил, что водка не должна стоить менее 300 рублей за бутылку, иначе её без труда смогут позволить себе несовершеннолетние. Он считает, что повышение цен приведёт и к тому, что крепкое спиртное станет менее доступным территориально: за ним придётся обращаться только в специализированные магазины, сообщает телеканал “Царьград”.



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