 

В Совфеде предостерегли от попыток вмешательства в думские выборы

01.07.2021, 16:16, Разное
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“Рабочая группа предостерегает наблюдателей, в том числе и международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс”, – сказано в документе.

В комиссии указали на сохраняющиеся опасения относительно реальных намерений наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Организация известна предвзятым отношением к выборам в России, отметили сенаторы.

Парламентарии внимательно изучили доклад Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ. “В документе под видом мнений “заинтересованных сторон» содержатся заготовки для последующих попыток дискредитации голосования”, – говорится в заявлении.

Сенаторы предположили, что БДИПЧ ОБСЕ ретранслирует “пропагандистские уловки” НКО, признанных иностранными агентами. В пользу этого говорит то, что большая часть некоммерческих организаций, с которыми встречалась миссия, включены в перечень иноагентов, пояснили в комиссии Совфеда.

По данным законодателей, с приближением думских выборов увеличилось количество информационных атак на российский избирательный процесс. Под видом наблюдения за выборами планируются попытки дискредитации голосования, предупредили в комиссии.

Показательным примером работы сети антироссийских структур сенаторы назвали недавний доклад иностранного агента “Голос” об ограничении пассивного права в России. Описание типичных международных практик было смешано с манипулятивными оценками и надуманными цифрами, сказано в заявлении.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней. Одновременно с этим состоятся региональные и муниципальные кампании.



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